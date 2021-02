La mesa está servida

No sólo se trata de hacer hincapié en lo que se come, sino también en la presentación del plato. Así dicen los que saben ya que a quien cocina no sólo le gusta escuchar que el sabor de lo realizado es exquisito sino también el “¡Qué pinta tiene!” que los comensales expresan ni bien ven de qué manera la comida está servida.

Por esa razón, siempre es importante hacer hincapié en la decoración de la mesa. Un mantel limpio, servilletas y aderezos a mano, una copa, agua y, por qué no, un rico vinito tinto para acompañar de la mejor manera el momento.

En imagen pueden verse unos ricos canelones de verdura bien tapados de queso rallado. Como se puede ver, nada faltó. Ni siquiera una hermosa luna brillante. ¿Ya puso la mesa para hoy?