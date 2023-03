“La memoria es el camino, contra ella no podrán”

Cada 24 de marzo, una voz que siempre dice presente para conmemorar esta fatídica fecha es la de Silvia Raquel Martínez, hermana de “Yoyi” Martínez, uno de los trenquelauquenses desaparecidos desde el 10 de noviembre de 1978 durante la última dictadura cívico militar que padeció la Argentina.

Siempre con una profunda emoción, pero con una entereza que el paso de los años sólo ha logrado acrecentar y fortalecer, Silvia siempre se toma su tiempo para redactar unas sentidas líneas en una fecha de análisis, lucha inquebrantable y mucha reflexión.

“¿Dónde están?”

“45 años del horror, de incertidumbre, condenados al dolor perpetuo, buscando una verdad que jamás tendremos. ¿Dónde están sus cuerpos? Cuándo los mataron ¿Dónde los tiraron? ¿Cuál fue su último día?”, se pregunta Silvia Raquel Martínez en sus primeras palabras para continuar señalando: “Mis padres, como tantos, murieron sin saber la verdad. No tuvieron ese derecho. Ahora los genocidas piden arresto domiciliario. ¿Es justo? No, no es justicia. Ellos, los desaparecidos, no la tuvieron. Justicia floja, lenta, corta, sólo nos queda la memoria y mientras nos hagamos oír, nos permitan publicar (mil gracias al diario La Opinión, fiel testigo de marchas, generoso acompañante de esta lucha de la memoria) seguiremos hablando por ellos, reclamando por ellos, por la justicia que no es, por la verdad oculta. Que la memoria es el camino, que contra ella no podrán. Por Yoyi, Ricki, Titín, Dina y los 30 mil decimos ¡Nunca más! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.