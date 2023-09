“La marea verde esta nuevamente en la calle y estaremos tantas veces como nos quieran oprimir”

De la misma manera que ocurrió en diferentes ciudades de todo el país, ayer en horas de la tarde se realizó en Plaza San Martín una intervención organizada por el Parlamento de Mujeres y Diversidades de Trenque Lauquen la cual tuvo el objetivo de instar a la ciudadanía de defender los derechos conquistados.

Con este fin, fueron colocados en un sector de este espacio público carteles con variadas leyendas que tuvieron el objetivo de alertar sobre el peligro que corren varios de estos derechos con el avance de una ultraderecha que tiene serias posibilidades de ser gobierno a partir del próximo 10 de diciembre.

“Nos manifestamos en defensa de la salud, la educación pública y los derechos conquistados”; “Libertad es que tu vieja haya podido jubilarse”, “Libertad es que te atiendan en el Hospital público cuando te enfermás”, “Libertad es que la educación siga siendo laica, pública y gratuita”, “Para hacerle frente al fascismo, más feminismo”, “Libertad es que el 80% de las infancias que sufrieron abusos, pudieron contarlo gracias a la ESI”, “A la derecha la decimos: no pasarán”, “Al miedo lo conjuramos con más feminismo”, “La marea verde vuelve a la calle. Si estuviste, tenés que estar”, fueron algunas de las leyendas expuestas.

Palabras

En ese marco, integrantes del Parlamento de Mujeres y Diversidades compartieron algunas palabras con los presentes. “Nosotras, las mujeres, las diversidades este Jueves nos sumamos a la movilización que se lleva a cabo en todo el País. Nuestro grito es claro: La libertad es nuestra. Las Leyes conquistadas con esfuerzo de años y votadas democráticamente como el aborto seguro y gratuito, como la ESI, no pueden ser ni desfinanciadas, ni dejadas de aplicar por quienes se sienten dueños de nuestra libertad”, se expresó para luego enfatizar: “Marchamos por una vida mas digna. Marchamos por nuestras jubiladas y jubilados, por los que esperan jubilarse. Marchamos por la educación publica y gratuita. Porque no se nos cercene el derecho a crecer y estudiar. Marchamos claramente en contra de las derechas fascistas. Marchamos en contra del inhumano ajuste del Fondo Monetario Internacional. Marchamos porque nos queremos vivas y vivas que se respeten nuestros derechos. La sola posibilidad de que la derecha o la ultraderecha gobierne este país significaría la pérdida de muchísimos derechos que hemos conquistado. Hay una agenda pendiente para las mujeres y las diversidades como el reconocimiento del trabajo no remunerado y del trabajo comunitario, la ley de cuidados, mayor presupuesto para atender a las violencias y el acceso a la vivienda. Y a esta agenda, como siempre las mujeres le sumamos la lucha por los derechos de todas y todos. Porque en nuestra historia siempre hemos sido las mujeres la que damos vuelta la página, las que cambiamos la historia. La marea verde esta nuevamente en la calle y estaremos tantas veces como nos quieran oprimir”.

La actividad se enmarcó en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.