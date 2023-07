La marcha del Torneo Apertura de Newcom

Círculo Policial de Pehuajó se impuso a Águilas Daireaux en el duelo de punteros e invictos de la categoría +40 del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquenche de Newcom, en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha, que se jugó íntegramente el sábado pasado en el Polideportivo “Poroto” Abásolo, con organización de la Dirección de Deporte municipal y el acompañamiento del CEF nº 18.

En la Categoría +60 lidera cómodamente Esto es Vida (Trenque Lauquen), tras superar a Fortín Olavarría: le sacó cuatro puntos de ventaja a sus tres perseguidores, mientras que en la Categoría +50 Aguada Luppi (Trenque Lauquen) y Kosiuko (9 de Julio) están cabeza a cabeza en la cima, con 10 unidades y también a cuatro de sus escoltas.

Resultados

En Categoría +60, Correcaminos (Trenque Lauquen) venció a CEF nº 45 (América) por 21-18 / 21-10 / 21-09; Esto es vida (Trenque Lauquen) a Fortín Olavarría por 21-5 / 21-8 / 21-09; y Los Picos (Tres Lomas) a Los Valientes (Trenque Lauquen), por 21-09 / 21-11 / 21-1. Libre quedó Pehuajó.

Dentro de la Categoría +50, Carlos Tejedor superó a Kosiuko (9 de Julio), por 21-08 / 21-0 / 21-08; Los Elegidos (Trenque Lauquen) a las Águilas Daireaux, por 21-16 / 15-21 / 21-14 / 21-16; Rivera a CEF nº 45 (América), por 21-11 / 21-10 / 21-18; Salliqueló a CEF nº 13 (Pehuajó), por 21-13 / 21-18 / 21-08; y Aguada Luppi (Trenque Lauquen) a Fortín Olavarría, por 21-09 / 21-03 / 21-03.

En Categoría +40, Entre Amigos Barracas “B” derrotó a Reencuentro (Santa Rosa), por 21-16 / 21-10 / 21-15; Forty´s CEF nº18 (Trenque Lauquen) a Rezagadas (Tres Lomas), por 21-8 / 21-12 / 21-09; Círculo Policial (Pehuajó) a Águilas Daireaux por 21-3 / 21-12 / 21-07; y Entre Amigos Barracas “A” a Bonifacio, por 20-0 / 21-0 / 21-0.

Próxima fecha

En la próxima fecha, a realizarse el 22 de julio, habrá otro cruce de punteros, pero en la Categoría +50, midiéndose Aguada Luppi (Trenque Lauquen) y Kosiuko (9 de Julio).

En Categoría +60 jugarán Esto es Vida (Trenque Lauquen) vs. Pehuajó; Correcaminos (Trenque Lauquen) vs. Los Valientes (Trenque Lauquen) y CEF 45 de América vs Fortín Olavarría. Libre: Los Picos de Tres Lomas.

Por la Categoría +50 se medirán Fortín Olavarría vs CEF nº45 (América); Rivera vs. Águilas Daireaux; Kosiuko (9 de Julio) vs. Aguada Luppi (Trenque Lauquen); Los Elegidos (Trenque Lauquen) vs CEF nº 13 (Pehuajó) y Salliqueló vs. Carlos Tejedor.

En Categoría +40, Águilas Daireaux vs. Bonifacio; Entre Amigos Barracas A vs. Reencuentro (Santa Rosa); Forty´s CEF 18 (Trenque Lauquen) vs. Entre Amigos Barracas B y Rezagadas (Tres Lomas) vs. Circulo Policial (Pehuajó).