La madre del chico acusado de agredir a una docente aseguró que su hijo fue discriminado

La madre del chico de 10 años que el pasado viernes fue denunciado por agredir a una docente en la Escuela N°5 hizo su descargo en la redes sociales sobre el episodio que habría protagonizado su hijo. Y apuntó contra los docentes a quienes acusó de discriminar a su hijo que cuenta con una discapacidad.

En su perfil de Facebook, Valeria Bravo, madre del chico denunciado por agredir a una docente en la Escuela N°5, expresó que su hijo sufrió “agresión de parte de la docente. Es un niño con discapacidad. No podés discriminar a mi hijo, lo tuve que retirar lastimado de la escuela y llevarlo al Hospital por tu incompetencia de lastimar verbalmente a un niño 12 años que lucha por salir adelante. No le podés decir que es una molestia y que es mejor que no vaya a la escuela”, expresó.

Además, la mujer adelantó que realizará la denuncia ante la Justicia y Policía.