La lluvia fue la protagonista

En Trenque Lauquen y gran parte de la región la lluvia del fin de semana fue la protagonista y principal responsable de que se pase un domingo sin actividad deportiva. Las competencias programas al aire libre, en su mayoría, fueron suspendidas.

Sólo algunas, como el karting del Rotax en el circuito asfaltado, pudo seguir con sus carreras, sin mayores contratiempos. Pero el fútbol, en todas sus divisiones, ciclismo de ruta, hockey y automovilismo de tierra, debieron suspender sus citas.

Para el fútbol de la Liga Trenquelauquense la sexta fecha del Torneo Único no pudo ser completa. Ayer a la mañana, el Presidente liguista, Miguel Pacheco, le confirmó a La Opinión que todas las divisiones quedaban suspendidas por las lluvias. Es decir que se frenó la pelota en el Senior, Femenino, Inferiores, Tercera y Primera división.

La fecha había comenzado el sábado con el partido adelantado, en primera y tercera división, entre Atlético Trenque Lauquen y Barrio Alegre. En el Parque de la ciudad, el “Indio” le dio otro golpe al “Celeste” que sumó así su segunda derrota consecutiva luego de haber tenido una racha de cuatro triunfos. Fue un 3 a 2 en favor del “Indio” con goles de Tomás Torres, Federico González Paz y Esteban González. Para Barrio, que había comenzado ganando, tras el gol en contra de Federico González Paz, también convirtió Facundo Suárez. Ayer debían jugar Giat de Beruti y Atlético Pellegrini; Huracán de Pellegrini con Monumental y Ferro Carril Oeste ante Las Guaquitas. FBC Argentino, el escolta, tiene su fecha libre.

Mientras que en Tercera división fue victoria de Barrio Alegre, por 2 a 1, y saca diferencia, a la espera de que se cumplan los restantes partidos.

El Villegas

Otro de los campeonatos que no pudo completar la fecha fue el Torneo Transición del Conrado Villegas. En la tarde del sábado se habían jugado los partidos de la categoría A, pero ayer por la mañana, la división B no pudo salir al campo de juego, debido a las lluvias y las condiciones de las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. En ese sector de la ciudad también se vio afectada la velada ciclística que se iba a desarrollar en el velódromo del Club Ciclista Trenque Lauquen. Un deporte que por la seguridad de sus deportistas se debe suspender ante la presencia de lluvias.

Las chicas del hockey también colgaron sus palos. El sábado habían disputado los últimos partidos de la fase regular, y para ayer estaba programado el inicio de los play off, pero desde la Federación Noroeste de Hockey se informó la suspensión de la jornada.

En Carlos Casares, el Turismo del Centro, debió suspender las carreras de ayer, y en torno al fútbol de las ligas vecinas, todas tomaron la misma determinación, como fue el caso de la Cultural Deportiva, la Liga del Oeste y la Liga Pehuajense.