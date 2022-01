La lluvia frenó el buen andar del cesto beach

La segunda semana de Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud comenzó de manera difícil debido a las condiciones del clima que obligaron a la suspensión de los partidos de cesto beach programados para anoche en la cancha del Polideportivo Municipal Poroto Abasolo.

La Dirección de Deportes municipal informó que “por las persistentes lluvias caídas en las últimas horas se decidió suspender la fecha de hoy (martes) de cesto beach femenino, de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud, que iba a disputarse en el Polideportivo Poroto Abásolo. La fecha será reprogramada para cuando las condiciones climáticas permitan disputar la cuarta fecha del torneo, en la que están previstos los enfrentamientos entre Las Chivas vs. Las Canguro, Las Camaleón vs. Las Urracas, y Las Koalas vs. Las Langostas”.

Cabe señalar que del certamen de cesto beach participan seis equipos que juegan en la modalidad todos contra todos. El equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón de las Olimpíadas y en caso de empate entre todos los equipos se jugará una final.

Pero la tercera fecha sí se logró jugar con estos resultados en la noche del viernes. Las Camaleón vencieron a Las Chivas, por 36 a 18; Las Langostas a Las Canguro, por 34 a 24 y Las Urracas a Las Koalas, por 30 a 22.

Los equipos

Las Chivas son: Laura Faccipieri, Romina Rivarola, Carla Ditrana, Patricia Menegazzi, Ana Fernández y Abril Goñi.

Las Camaleón: Verónica Yarza, Keila Álvarez, Gisela Yatky, Camila Moriamez, Celeste Romero, Adriana Sánchez, Alejandra Zoopi y Brenda Pascual.

Las Canguro: Natalia Bustos, Mariela Vitale, Tatiana Ibáñez, Nerina Debortoli, Daniela Casado, Yesica Castaño y Araceli Aramburu.

Las Langostas: Estefanía Tiseira, Natalia Perego, Pamela Comas, Érica Bellemans, Margarita Pérez, Evelyn Debortoli, Nora Folco y Cristina Folco.

Las Urracas: Georgina Caimari, Tamara Carnez, María José Mestre, Ana Comas, Romina Sánchez, Marcela Gómez y Patricia Benito.

Y Las Koalas: Marisol Paolucci, Carla Cenizo, Camila Acosta, Verónica Bruccieri, Cecilia Masolo, Silvina Moyano, Victoria Ibáñez y Mónica Zabala.