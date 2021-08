La Liga Trenquelauquense tendrá una reunión para definir si hay actividad de primera división

Mañana se estará jugando la tercera fecha del Campeonato del Fútbol Senior y la sexta del Torneo Preparación del Fútbol Femenino, ambos certámenes organizados por la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF). Además, desde la institución confirmaron que en la noche del martes se estará realizando una reunión donde se buscará definir el inicio de los campeonatos de divisiones inferiores y primera categoría.

Se pide a los clubes y sus delegados la presencia y puntualidad a la cita. Lo concreto es que el diálogo no será simple, ya que, aunque en todos los sectores se espera con ansias la vuelta al futbol, no todos los clubes están interesados en volver a competir este año y la gran mayoría han iniciado una vuelta a los entrenamientos hace solo una semana. El factor de público en las canchas será un punto determinante. Sin espectadores es muy difícil que se logre realizar un certamen ya que las instituciones necesitan del ingreso de venta de entradas para solventar todos los gastos. Aunque desde los órdenes municipales se estaría permitiendo un ingreso de espectadores, todo lo resuelve APREVIDE en torno al futbol, por lo que tiene la última palabra. Uno de los clubes que ya confirmó que no estará presente es el Club Progreso que buscará retomar sus entrenamientos en el 2022.

La Cultural

La Liga Cultural y Deportiva con asiento en Tres Lomas también tiene ya pensada su vuelta. Desde el medio colega de Treinta de Agosto “30 Al Aire” se confirmó que “el Director del Ente Descentralizado confirmó que en el día de ayer firmó la autorización para que Juventud Unida y Deportivo Argentino puedan jugar con hasta 150 personas, tal como indica el protocolo de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas, en Primera y Tercera división. El Municipio de Trenque Lauquen permite hasta 250 personas, si la Liga se los permite, se podría aumentar ese cupo en 30 de Agosto. Los clubes necesitan recuperar sus actividades y su vida social”, señaló Mulán.

El inicio del certamen para las categorías superiores está fijado para el 19 de septiembre, mientras que el 4 regresan las inferiores.

El Senior

En cuanto a la tercera fecha del Torneo Apertura del Fútbol Senior, donde está en juego la Copa Omar Gennarini, los partidos darán inicio a las 9.45 con estos cruces y arbitrajes. El único líder, Atlético Trenque Lauquen, jugará en su cancha ante Monumental, con los jueces M. García, I. González y J. Sabre. Ferro Carril Oeste recibirá a Tres Llantas, dirigido por L. Rueda, M. Fernández e I. Crucianelli. Otro de los duelos será entre Argentino y Las Guasquitas, en el campo de juego del “Decano”. Dirigirán J. Digiacoma, J. Chavez y M. Ponti. Y Barrio Alegre que será local ante Progreso, con los jueces C. Buckmeier, S. Álvarez y M. Lucero.

Las damas

Con respecto a las damas y la vuelta a las canchas, se retomará el Torneo Preparación con su sexta fecha. Habrá encuentros a las 10.15 y 12 horas. En cancha de Monumental una doble jornada. A las 10.15 el enfrentamiento entre Las Guasquitas y Barrio Alegre, con los jueces S. Rosino, G. Moreno y S. Muñoz; y a las 12 el partido entre las chicas de Monumental y Racing de Fortín Olavarría. Dirigirán Moreno, Rosinno y Perego. Mientras que en cancha del FBC Argentino, a las 12 horas, las del “Decano” contra Atlético Trenque Lauquen con los jueces I. Molinari, J. Digiacoma y M. Ponti.