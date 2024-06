La Ley Bases sigue discutiéndose: Cuál es la visión que tiene al respecto la dirigencia local

El proyecto de Ley Bases impulsado por el Gobierno Nacional continúa discutiéndose dentro y fuera del Congreso de la Nación en medio de fuertes discusiones y negociaciones entre los distintos sectores políticos que componen el recinto legislativo.

En ese marco, diario La Opinión tomó contacto con distintos referentes de la política local quienes analizaron los alcances de este controvertido proyecto de norma y expresaron su opinión al respecto.

El concejal de Juntos, Khalil Gómez, comentó al respecto: “Va a llegar al recinto una Ley que fue perdiendo artículos en el camino y que hoy dista del proyecto inicial. Es una ley que no debería haber sido un conjunto de tantas materias distintas porque entiendo que como legisladores dentro de un paquete tan grande y variado, se encuentran con disposiciones que pueden ser acompañadas y otras que de ninguna manera”, opinó antes de señalar que “personalmente, y aquí me permito aclarar que es una postura totalmente propia, creo que aún así muchos de los artículos que se sostienen hoy y que van a llegar a la votación, requerían de estudios mucho más profundos”.

n Pro y contras

En este sentido, el edil agregó: “Comparto que todos los Ejecutivos, sean del partido que sean, necesitan de herramientas y las oposiciones siempre deberían ser constructivas; eso sí, con la responsabilidad de que sean herramientas que mejoran la gestión y no que avasallen lo que el Estado significa. Hay una cuestión que tanto lo privado como lo público coinciden; todo lo que sea mal gestionado implosiona”.

Seguidamente, fue preciso con determinados aspectos que forman parte del proyecto de Ley expresando aquellos aspectos que a su criterio son positivos y aquellos negativos: “En el dictamen que se pondrá a votación: Me parece bien el aumento de las regalías. No puede ser que las provincias reciban por la extracción de minerales un porcentaje tan ínfimo frente a lo que significa la actividad; también es correcto lograr la autonomía provincial respecto al RIGI”.

Y añadió que “como indicaba antes, muchos problemas en Argentina son de gestión y no por la función del organismo en sí. Estoy a favor de que se eviten privatizaciones como por ejemplo el Banco Nación, y me posiciono en contra de los desguaces de otras empresas del Estado. Insisto, hace falta análisis de la gestión de las mismas y no desprenderse”.

Reforma del Estado

Gómez continuó señalando que “me preocupa el capítulo de reforma del Estado donde se autoriza al PE a eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones de esos organismos, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada; me parece bien pensar como intocables organismos como el CONICET, INTA, Universidades Nacionales, Instituto Malbrán, INCUCAI, INCAA, ANMAT, entre otras; Es importante que el Estado conserve mayoría societaria en las empresas que quedan sujetas a privatización parcial”.

Por último, agregó: “En resumen, considero que cada punto sobre el que versa la ley debería haberse presentado de manera particular, no como fue presentada. Acompaño las voluntades en post de construir y me posiciono frente aquellas que solo desregularizan”. “Hoy creo que a la Argentina le hacen falta señales de gestión; respeto las voluntades mayoritarias y la necesidad de contar con herramientas, pero acompaño que se le establezcan ciertas reglas y límites, para que los argentinos no se vean cada vez más golpeados”, indicó.

“Desguace”

El concejal de Unión por la Patria, Ariel Troya, comentó: “Desde mi punto de vista, como trabajador, este proyecto implica el desguace del Estado para alejarlo totalmente de la gente. Darle poder a los grandes grupos económicos traería nuevamente a nuestro país desigualdad de oportunidades. Por eso considero que este proyecto de norma quita derechos adquiridos para los trabajadores”.

Y, en esta misma línea de análisis, añadió que “darle la posibilidad de que empresas extranjeras puedan explotar nuestros recursos naturales, otorgarles beneficios tributarios, aduaneros a grupos económicos que se llevarían nuestras riquezas atenga contra soberanía y las consecuencias serán malas para el país y se sufrirán a largo plazo. Además, la destrucción de la industria nacional que tanto empleo nos da en Argentina es totalmente imperdonable”. “Estos son sólo algunos de los puntos que este paquete de medidas nos traería un sin fin de inconvenientes, por lo tanto desde mi punto de vista, estoy en total desacuerdo. Hay muchas cosas que se deben estudiar, mejorar, actualizar, pero no de esta manera”, afirmó.

Abiertos al diálogo

El ex candidato a intendente por la Libertad Avanza, Germán Urquizo, también analizó los alcances de La Ley Bases. “Hoy lo que está demostrando este proyecto de ley es la tirantez política que existe en el país. La Ley Bases original casi no quedó, se modificó bastante en diferentes aspectos lo cual demuestra que es verdaderamente muy bueno para la sociedad y sobre todo para nuestro espacio a cuyos integrantes nos tildan siempre de dictadores y no es así y estamos abiertos a realizar modificaciones. Ahora parece que no se ponen de acuerdo entre las otras partes en modificar la ley. Eso demuestra también los intereses de otros sectores políticos”. “En este proceso se aprobó el dictamen y, de a poco, se va demostrando que se trata de un proyecto que se puede ir acomodando en distintos aspectos para que dé sus frutos. Pero marca mucho la tirantez política, es una iniciativa que mide a las fuerzas políticas”.

Y agregó que “es una ley que debe ser muy bien analizada porque abarca muchas áreas y pone a prueba el intelecto de los legisladores, hasta ahora son poquitos los que han demostrado tener la capacidad para analizar un proyecto de ley tan avanzado como es éste que puede tener errores o aspectos a modificar, pero lo importantes es que siempre se está abierto al diálogo, pienso que esa es la parte más interesante. Y también creo que justamente aún no ha sido del todo acompañada por los intereses que toca”.

Aspectos positivos

Urquizo expresó que “uno de los puntos que hay que aclarar es que este proyecto de norma nunca buscó interrumpir el derecho a huelga, sino que lo que no se permite es que se interrumpa el ingreso a las empresas a la gente que sí quiere trabajar. También lo que tiene que ver con los clubes de fútbol los cuales podrán competir como Sociedades Anónimas para que se limite o prácticamente no haya participación del Estado dentro del fútbol. También la provisión de servicios satelitales el cual cualquiera lo puede prestar”. “Otra de las cosas buenas que tiene es que nadie puede desconocer el enojo total que tiene la sociedad y todo lo que es el ambiente laboral con los gremios. Y esta ley le está dando al pueblo lo que el pueblo pide. Y hay mucha cantidad de gente que no quiere que ni un centavo vaya a parar a los gremios. Y esta ley también aborda ese tema. Por eso pienso que cuando se analiza la ley con seriedad puede afirmarse que es una ley que está bastante cerca de la gente porque es lo que la gente está pidiendo”.

Por último, Adriana Velázquez, presidenta del PRO Trenque Lauquen, opinó que “la ley bases es un proyecto de ley muy complejo, pero creo que desde el gobierno han cedido bastante en algunos puntos que señalaba la oposición, es una herramienta que hay que dársela al presidente, porque si nosotros queremos luego exigir que se tomen determinadas medidas hay que tener las herramientas. Pienso que hay que aprobarla, pero eso no significa que estemos de acuerdo en todo lo que se propone”.