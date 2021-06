La Justicia puso fecha al juicio por abuso que se venía postergando

El pasado martes la agrupación local Yo Te Creo realizó una manifestación frente a la sede de Fiscalía General para reclamar a la Justicia la realización del juicio contra un vecino de nuestra ciudad acusado de abusar sexualmente de una niña de ocho años en el marco de un caso denunciado en 2014 y elevado a juicio en 2017, y que en el lapso de esos años fue postergado varias veces.

Tras la movilización la Justicia local finalmente puso fecha para el juicio que se encuentra programado para el próximo 22 de junio, algo que fue celebrado por la agrupación que desde hace varios meses viene reclamando justicia para las víctimas de abuso infantil ya que en este caso particular la dilatación del juicio hacía correr el riesgo de una prescripción de la causa.

Comunicado

A través de un comunicado la agrupación Yo Te Creo expresó lo siguiente: “Como es de público conocimiento, el martes 8 de junio, realizamos un acampe en la Fiscalía local, en una acción desesperante ante la inminente fecha de prescripción a una causa de abuso sexual infantojuvenil”.

Y a continuación señalaron: “Compartimos con la comunidad el recorrido legal que desde el año 2014 esta causa había tenido: denuncia en julio de 2014, elevación a juicio en julio de 2017 en un juzgado que estuvo vacante hasta el 2019, en agosto del 2020 se fija nueva fecha de juicio para abril de este año lo cual no puede concretarse por Covid positivo de la defensa y se pospone para este 11 de junio. En marzo de este año el imputado pretende evitar el juicio proponiendo la realización de tareas comunitarias, pedido que no sólo el juez correccional no da a lugar sino que la Cámara Penal de Trenque Lauquen también apoya esta negativa, ambas instituciones avalando al fiscal a cargo que expresa la importancia de que el Estado juzgue dentro de los parámetros legales (juicio abreviado o debate oral) este tipo de delitos de violencia y vulneración de la sexualidad infantojuvenil. No quedándose con esta doble negativa el defensor apela a la Cámara de Casación provincial, haciendo que el juicio del 11 de junio se suspenda”.

Por otro lado, en el escrito se señala que el acampe, el apoyo social, la difusión por diferentes medios de comunicación y, principalmente, el diálogo comprometido sumado a “la acción rápida y acorde a la urgencia de la situación por parte de la Fiscalía pidiendo al juez que fije una pronta nueva fecha de juicio” hicieron que se pueda informar que el 22 de junio a las 12.30 se efectivizará el juicio.

En otro tramo del escrito desde la agrupación celebraron “las puertas abiertas de la Fiscalía y las horas de escucha comprometida ante esta situación de urgencia”. Y agradecieron el accionar en esta causa particular del Doctor Manuel Iglesias y su secretaria, la Doctora Berta González, al Fiscal General Doctor Rubio y su secretaria, la Doctora Karina Talarico, de quienes marcaron: “No sólo siempre nos han atendido y están abiertos al diálogo sino que además han demostrado un accionar comprometido y en el marco de nuestros derechos”; así como también destacaron “que el juez Garris haya fijado una nueva fecha de juicio, considerando que su realización no vulnera ningún derecho ni garantía para el imputado (al que se le respetaron todas sus garantías durante el proceso y quien tendrá su derecho a ser debidamente juzgado) y no se vulnera el derecho de la víctima que se merece finalizar este proceso en un juicio reparatorio y a la altura del hecho denunciado”.