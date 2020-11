El Fiscal General del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Dr. Roberto Rubio, respondió sobre la manifestación que se realizó ayer a la mañana por víctimas de abusos sexuales menores de edad y en la cual pidieron celeridad en la resolución de las causas. Para Rubio ese hartazgo de la sociedad iba a llegar “tarde o temprano” y sostuvo que “la Justicia no funciona bien”.

Respondió así en una entrevista con Radio Omega en la que analizó la estadística de los casos de abusos, le dio la razón a los manifestantes y se ofreció a recibirlos para hablar de la problemática y de los tiempos judiciales.

“No tengo dudas que la Justicia en Argentina no está funcionando como corresponde desde hace muchos años, por la intención de un sector que lo buscó intencionalmente y lo ha logrado al punto que son las propias víctimas que se reúnen y salen a decirle a todos los que tenemos que ver con la justicia que así las cosas no funcionan”, sostuvo el funcionario judicial en la entrevista radial.

“Como estoy de acuerdo, y más aún siempre me sentí solo en el reclamo de que hay que cambiar lo que llamamos el sistema de justicia, sabía que esto en algún momento iba a suceder una profunda grieta entre la población que no entiende los principios anticuados y fuera de lugar que maneja la justicia que `es la no justicia` y lo que dicen las estructuras judiciales abolicionistas que no quieren penas, que no sirven, creen que el delito lo produce la sociedad y la que sociedad lo tiene que aguantar, entonces no esperaba otra cosa y esto iba a ocurrir tarde o temprano”.

-Me sorprendió, esperaba una respuesta corporativa de la Justicia ante el reclamo de la gente.

-Se trata de situaciones individuales, a mi me afecta este delito porque pasan los expedientes por mis manos y tengo conocimiento, creo que se puede hacer un sistema de justicia mejor, lo arruinaron algunos argentinos y otros tenemos que solucionarlo, pero claro requiere de muchos consensos.

Hay que definir cuál es el principio, si queremos que los delincuentes estén presos y no en la calle, o queremos enunciados como el de Eugenio Zafaroni que es el ícono de esta corriente.

-De todos modos, estas son las herramientas que hoy tiene el sistema y hay violadores en Trenque Lauquen con penas de 6 meses de tareas comunitarias. Parece una burla.

-No tengo dudas, pero la ley lo permite. La pena puede condenar pero se puede no cumplir la condena y se puede sustituir por tareas comunitarias, el 50% de la ley y el 50% de los jueces permiten estas cosas que para las víctimas es un cachetazo en la cara.

-¿Hay más hechos de abusos o se conocen más? Porque espanta el número.

-Las estadísticas coinciden con la de otros lugares no es que en Trenque Lauquen existan más, los abusos sobre todo intrafamiliares existen en distintos lugares y lo que pasa ahora es que las víctimas lo dicen y los casos se ventilan, se denuncian y se conocen, esa es la explicación.

-Las victimas dicen que se demoran mucho las causas.

-El procedimiento tiene requisitos, conexión de distintas partes, intervención de muchas personas en el proceso y eso estira los tiempos, tal vez se podría ahorrar con algún manejo más diligente pero no sé si sería tan rápido como la gente supone. Además, los juicios orales retrasan más porque no se pueden hacer tan rápido, hoy las audiencias de juicios se están pautando a un año.

Por otro lado, hay personas condenadas en primera instancia, que luego apelan y aún con una sentencia en segunda instancias tiene dos opciones más de recursos de apelación todo eso lleva tiempo. Antes de hablar de los tiempos de las causas tendríamos que ver cada caso en particular.

-¿Recibiría a una delegación de manifestantes?

-Si, sin ningún problema, al contrario, desde la Fiscalía tenemos que estar asociados a las víctimas para explicar el sistema actual. Creo que de este tipo de contradicciones puedan surgir soluciones que podamos aportar entre todos.