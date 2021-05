“La Joya” se quedó sin rival

Malas noticias para la púgil local Laura “La Joya” Griffa que en el día de ayer se quedó sin rival para el combate de fines de mayo que estaba pautado ante Nazarena “Capricho” Romero. Ocurrió que la catamarqueña anunció estar embarazada por lo que la pelea no se realizará.

Griffa, que lleva ya unas dos semanas entrenando en La Plata, dialogó con La Opinión donde lamentó la noticia en lo personal, pero se sintió feliz por su rival. A la vez para Griffa son momentos de incertidumbre ya que tiene un contrato firmado, lleva dos semanas entrenando en La Plata, dejó su trabajo en Trenque Lauquen y espera por una solución.

La noticia se expandió rápidamente en el mundo del boxeo: “Nazarena Romero (11-0 con 5KO) está embarazada y por lo tanto no realizará la defensa del Mundial interino Supergallo AMB ante Laura Griffa” fue el anuncio oficial. La pelea estaba programada para el 29 de mayo en Villa Carlos Paz, Córdoba, y Laura Griffa llevaba ya dos semanas entrenando muy fuerte en La Plata.

“Estoy muy feliz por la noticia. Dios me mandó un hijo, y si Dios me lo manda, es algo muy bueno” dijo la catamarqueña y agregó: “He tenido siempre una vida muy difícil y una noticia de este tipo es algo que me motiva para seguir luchando. Sé que voy a contar con el apoyo de mis promotores y seguramente de la AMB para volver lo más pronto posible” expresó la púgil en el sitio A la Vera del Ring. Además, contó: “En un control medio de rutina me enteré de que tengo un embarazo de tres meses”.

Griffa, muy triste

Para Laura Griffa por ahora todo es dudas e incertidumbre de cara a su futuro más cercano. “La Joya” había puesto todo para llegar de la mejor manera al combate. Llevaba ya dos semanas entrenando en La Plata, lugar donde se iba a quedar hasta días previos a la pelea. “Estamos entrenando y preparándonos muy fuerte, haciendo mucho sparring, fuimos al gimnasio del ‘Chino’ Maidana y la idea es que voy a llegar mucho más fuerte y guanteada a la pelea” había dicho Griffa días atrás a este medio.

También se la vio junto a la “Tigresa” Acuña durante estas semanas de preparación. Pero ahora todo cambió y ante la noticia del embarazo de Romero, le dijo a La Opinión: “Es una muy mala notica, es decir, muy buena para ella, pero mala para mí. Estamos todavía esperando que nos confirmen qué es lo que va a pasar ahora. Yo me vine acá, tengo un contrato firmado, deje mi trabajo y muchas cosas en Trenque Lauquen y no sé qué va a pasar, tengo una amargura tremenda”.

Son horas de dudas para Griffa y todo su equipo de trabajo que esperan una alternativa ante el deseo de volver a subir al ring de “La Joya”.