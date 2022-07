La Jornada Federal de Demanda reunió a referentes de varias localidades de la zona

En el marco de la denominada Jornada Federal de Demanda, impulsada en todo el país por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, ayer se llevaron a cabo concentraciones en diferentes puntos de la Argentina, una de ellas en Pehuajó, con presencia de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, instituciones pares de la región y productores que se acercaron por cuenta propia, entre las 10 y aproximadamente las 13.

En un miércoles donde hubo cese de comercialización de granos y ganado, y en el que a raíz del paro el Mercado Agroganadero de Cañuelas amaneció sin hacienda, ingresando solamente 224 animales, transportados por ocho camiones, referentes del campo manifestaron críticas y reclamos al Gobierno en una iniciativa que tuvo un acto central en Gualeguaychú, Entre Ríos, pero que también se dio en provincias como Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Corrientes, entre otras.

Se contó entre los reclamos la faltante de gasoil y otros insumos, complicaciones para las importaciones, “falta de rumbo” en el Gobierno, incertidumbre de precios en los comercios y lo que se marca como “la constante invocación de funcionarios del Gobierno, que insisten con formulaciones ridículas, de sumar presión fiscal, imaginar ingresos extraordinarios o tratar al sector agropecuario como un enemigo a expoliar”.

En ese marco, el presidente de la Rural trenquelauquense, Ignacio Kovarsky, pidió por la unión de los argentinos para trabajar en el futuro del país. “Tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, para construir el país. Falta mucho para ver crecer a la Argentina”, fueron parte de las palabras más resonantes de la jornada.

Participación

La concentración que involucró al ámbito regional, impulsada por Carbap, tuvo como punto de encuentro a la rotonda de Ruta 5 y el acceso a Pehuajó, siendo convocada desde las sociedades rurales de Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Carlos Tejedor, Villegas, Rivadavia, Lincoln, General Pinto, Ameghino, Carlos Casares y Henderson. Hubo presencia de esas localidades y también de Pehuajó, 9 de Julio y otras localidades, contándose alrededor de cien personas. Mientras que además se dieron manifestaciones también respaldadas por Carbap en Azul, San Pedro, Chivilcoy, Tres Arroyos, Las Armas, Chascomús, Santa Rosa y Guaminí.

Por Trenque Lauquen, en Pehuajó, además de dirigentes de la Sociedad Rural local, se hicieron presentes productores en general.

No se realizó ningún corte de ruta. Las actividades se iniciaron con la entonación del Himno Nacional, luego tomó la palabra la Rural de Trenque Lauquen, expresándose Ignacio Kovarsky, posteriormente habló Pablo Ginestet, vicepresidente primero de Carbap, a quien siguieron otros referentes y productores.

Los temas abordados fueron educación, la Justicia, economía general, inseguridad, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, falta de insumos como neumáticos y repuestos, la situación de maquinaria y vehículos sin uso por falta de repuestos y la falta de gasoil, entre otros, destacándose que fue un acto representativo, en el que estuvieron presentes dirigentes y productores de muchas localidades. “Quiero agradecer la presencia trenquelauquense, porque no solamente estuvo la Comisión Directiva (de la Sociedad Rural), sino también productores en particular, y uno como dirigente se siente acompañado cuando tenés participación así”, destacó Kovarsky, añadiendo para cerrar que se espera que “tome nota el Gobierno de estas movilizaciones y este cese de comercialización para que realmente, cuando se sienten en las próximas mesas a dialogar, vengan con cosas concretas y no (como) hasta ahora que vienen con reuniones que no llegan absolutamente a nada y a veces hasta con decisiones post-reunión totalmente a contramano de lo que se estuvo charlando”.