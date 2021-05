La inscripción a los Juegos Bonaerenses ya está abierta y en junio inicia la etapa local

La edición 2021 de los Juegos Deportivos Bonaerenses ya está en marcha. A pesar del difícil presente que vive la Provincia y cada municipio a raíz de la pandemia, las inscripciones se abrieron y se mantienen los plazos de fechas para dar comienzo a cada etapa deportiva.

La Opinión dialogó con el Director de Deportes Municipal, profesor Sergio Barbas, quien explicó cómo es el presente en la ciudad en cuanto a inscripciones. Asimismo, dio cuenta de que este año se solicitará a las distintas federaciones y asociaciones que se encarguen del armado de los equipos representativos de cara a las pruebas competitivas.

Dijo Barbas en cuanto al ritmo de las inscripciones: “Por ahora está todo muy tranquilo pero lo que nosotros hemos hecho es hablar con los directivos de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, con la Asociación de Básquet y la Federación de Hockey por el tema de las selecciones y que sean ellos los que las organicen, con el fin de que el equipo representativo de Trenque Lauquen salga de las mismas federaciones deportivas”, sostuvo el directivo municipal.

A su vez, desde algunas de estas asociaciones, como la LTF, se ha lanzado una convocatoria abierta a todos los entrenadores con el objetivo de presentar una propuesta y un proyecto con el fin de dar inicio a estas selecciones de cara a los Bonaerenses.

Además, Barbas contó que, aunque en Trenque Lauquen las inscripciones están abiertas, en otros municipios esto no ocurre. “Algunos directivos de otros municipios no han querido abrir las inscripciones para no generar falsas expectativas. Nosotros pensamos que lo mejor es abrir y que cada uno decida si quiere anotarse o no. Luego se verá si se pueden hacer los Juegos, pero los plazos y el tiempo siguen avanzando”.

Las etapas

Entre las novedades para este 2020, podrán inscribirse en deportes presenciales, únicamente aquellos habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y Jefatura de Gabinete de Ministros, tales como el ajedrez, atletismo, basquetbol 3×3, beach vóley, pádel, natación, skate, tenis, automovilismo (karting), golf y remo, entre otros. En las disciplinas que se desarrollarán de manera estrictamente virtual en todas sus etapas se encuentran los Deportes Electrónicos (FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.), además del taekwondo, judo, dibujo, malambo, entre otras; y las disciplinas virtuales que contarán con una final presencial serán gimnasia artística, patín artístico, freestyle, stand up, entre otras.

Cabe aclarar que cada municipio también podrá presentar sus selecciones municipales de básquetbol, fútsal, rugby, hockey, voleibol, y otros deportes de conjunto. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simplificando la Etapa Municipal.

Tras la edición virtual del año pasado, el Ejecutivo provincial plantea una competencia ampliada, con nuevas disciplinas y con una fuerte presencia de la virtualidad. Si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé realizar una Final Provincial en Mar del Plata tal como ha ocurrido históricamente. En cuanto a las etapas, en junio se haría la etapa local y en agosto la regional.

Inscripciones

Los interesados en participar de los Juegos Bonaerenses pueden acercarse a la dirección de Deportes (Oro n° 170) para asesorarse sobre los pasos a seguir para inscribirse.

En el área de Deportes muchas disciplinas individuales y de pareja se disputarán en forma presencial y los equipos de conjunto tendrán la modalidad de selección.

Por este motivo se están haciendo reuniones con las Federaciones y Asociaciones trenquelauquenses, para que a través de los directores técnicos designados se puedan armar los equipos, remarcándose en este punto que podrá haber uno solo por municipio.

Al respecto, desde la dirección de Deportes del Municipio, se informó que en las disciplinas Fútbol 11, Fútbol Playa, Futsal, Fútbol 5 femenino, Básquetbol, Hockey sobre césped, Cestobol, Hándbol, Hockey sobre césped, y en aquellos deportes que no cuenten con asociaciones se citará a los jóvenes para armar la selección.

Además, este año habrá una categoría específica para Universitarios pudiendo participar los alumnos regulares de las instituciones presentando una constancia de alumno regular y aunque el domicilio no coincida con su domicilio de residencia.

Varias disciplinas

En cuanto a las disciplinas con modalidad virtual disponibles para este 2021, se han propuesto las siguientes. Bajo el dominio de “Deportes Electrónicos” los juegos Fortnite (Mixto + 13 Individual 2008 y anterior); League Of Legend (Mixto + 13 Equipo 2003 a 2008); Clash Royale (Mixto + 13 Individual 2008 y anterior) y FIFA (Mixto + 13 Individual 2008 y anterior).

Además, se sumarán otros deportes que mantendrán la modalidad virtual, como Free Style Fútbol (c-FP, masculino Sub-15 Individual 2006/07/08/09; masculino Sub-18 individual 2003/04/05 y Femenino Sub-18 individual 2003 al 2009); Gimnasia Artística Suelo: (c / FP, masculino y femenino Sub-12 Individual 2009/10/11, Sub-15 Individual 2006/07/08, Sub-18 Individual 2003/04/05). Patín Artístico Iniciación (c/FP, mixto Sub-12 Individual 2009/10/11, c/FP mixto Sub-13 Individual 2008/09/10); Taekwondo WTF Formas (masculino y femenino Sub-14 Individual 2007/08/09, Sub-17 Individual 2004/05/06) y Judo Formas (masculino y femenino Sub-15 Individual 2006/07/08/09, Sub-18 Individual 2003/04/05). En juveniles PCD: Free Style Fútbol (Mixto + 12 Individual 2009 y anterior) y Taekwondo Formas: (masculino y femenino, + 12 Individual 2009 y anterior). En adultos: Coreo Pop (mixto + 60 Pareja 1961 y anterior) y Free Style Fútbol (masculino y femenino + 60 Individual 1961 y anterior). Y Universitarios: Free Style Fútbol (c / FP, masculino y femenino única individual 1962/2003).