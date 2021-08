La historia de perro que se creía humano

Nadie supo bien de donde venía, ni como apareció. Simplemente cayó un día con su andar cansino pero imperturbable. Nada en él llaman do demasiado la atención, su figura era más bien ramplona, vulgar… su porte no te nía nada de distinguido y parecía uno más de esos perros callejeros que deambulan por las calles del olvido.

Era más bien flaco, desgarbado, de pelo negro con algunos matices de polvo, desaseo y tiempo. Las patas finas y caminadas y las costillas asomando días de hambruna y sueño…es decir, un típico cusco cruzado sin ningún atractivo físico ni nada que llame la atención salvo… salvo esa mirada penetrante y seductora, y detrás de esa mirada “la personalidad”, te atraía esa personalidad por demás llamativa. Pasaba al lado tuyo sin sumisión ni lástima, él mantenía constantemente la dignidad de los sabios.

“Perro hombre”

La cuestión es que se que dó en el barrio, mi madre – que sabía eso de mirar a tra vés de los ojos de la gente-en seguida se dio cuenta que lo que no tenía de estético y ele gante, lo tenía de carismático.

Lo segundo que nos llamó la atención es que él no se relacionaba con los demás perros, ni ajenos ni los que vivían en el patio de casa… a veces compartía un rato por cortesía, pero él -nos dimos cuenta con el tiempo- no se veía ni se consideraba un perro, él siempre se creyó un ser humano.

Lo llamamos “Bastón” como para tener una referencia, un “perrohumano” con semejante personalidad no aceptaba años ni dueños y mucho menos apellidos ni cualquier otra formalidad social para ser simplemente…él.

El señor de las avenidas

Eligió entrar y salir “a piacere” por la casa materna. Iba y venía con la seguridad de quien no tiene lugar sino que el lugar es él. Recorría todos los días las calles de la ciudad y volvía (cuando quería) al hogar que había elegido para convidarnos su tiempo. De tanto andar por las avenidas de la ciudad se fue haciendo famoso. De a poco todos empezaron a hablar del “Bastón”, iba al kiosco de Cabeza casi siempre a la misma hora mañanera a buscar un alfajor y una caricia.

Seguía su periplo por el trabajo de mi madre en Tribunales, donde entraba por un pasillo abriendo las tres puertas que separaban su oficinal parándose en su patas posteriores y mirando con un saludo a los empleados que lo recibían con el cariño y el regocijo que da la sana costumbre de la amistad.

Conmigo se hizo muy amigo porque éramos pares, ninguno mandaba a ninguno y los dos nos protegíamos y cuidábamos. Donde yo iba él me acompañaba porque seguro sabía de mis indecisiones y entonces cuando no me vela salía a buscarme a mi trabajo en el diario. Llegaba, saludaba a su manera y se aparecía al lado de mi silla con la sonrisa asomando entre su boca abrigada por los bigotes canosos y dientes desparejos.

Otras tantas al llegar al diario le decían “Bastón, no está Ale acá, ya se fue”, entonces sin perder el paso ni la calma se iba a buscarme a la otra punta del pueblo en la casa donde yo había empezado a conocer la geografía del amor y al rato junto a esa persona que me enseñó a soñar hijos nuevos, veíamos aparecer al Bastón y entonces la pareja ya era más tres, ahí supe que estaba angelado, protegiéndome desde el amor y también supe que su nombre era justo porque nos sostenía dándome apoyo y la firmeza cuando la fragilidad aparecía, siempre sin avisar.

El director de ceremonias

En las fiestas y aniversarios donde se festejaba frente al municipio, él era infaltable. En esas épocas solían venir bandas militares y tribunas de conspicuos y funcionarios, y enfrente del palco las escuelas formadas disciplinadamente aguantando discursos con los pies hinchados por la despaciencia, Bastón se sentaba entre estos dos grupos en el medio de la calle sobre su rabo y se quedaba hasta que terminaban los actos, cual director de ceremonias.

Otras de sus habitualidades era ir por la noche al centro, después de cenar a observar la “vuelta del perro” en la avenida principal donde se dedicaba a buscar conocidos.

Se paraba en alguna esquina, casi siempre en las de los bancos y esperaba cuando algún auto frenaba en el semáforo y él lo reconocía, se paraba suavemente con sus patas delanteras en la puerta del acompañante y recibía el saludo del amigo. Eso lo hacía repetidamente. Y como él se creía un ser humano, no entendía que mucha gente lo echara.

Son famosas su anécdotas… recuerdo aquella cuando la Escuela Polivalente de Arte realizaba su fiesta de fin curso. La biblioteca repleta y emocionada ante los artistas mostrando lo aprendido… cuando -otra vez alguien dejó una hendija en la puerta- Bastón apareció desesperado por encontrarnos.

En ese momento estábamos cantando (y desafinando a unísono, je) en el coro de la escuela con el gran Darío González dirigiendo de espaldas al público. Bastón corrió veloz por el pasillo y de un salto atlético, pasó entre los brazos de Darío y subió hasta el sector “tenores” donde se fundió de cariño entre los coreutas, como uno más, como a él le gustaba. Primero me dio vergüenza, pero a los segundos recapacité y ¡me dio amor!

Otra vez en el teatro español, show de dos conocidos referentes del folklore. La sala oscura, el silencio ante la emocionada interpretación de los cantores “las manos de mi madreeee” y de pronto por detrás de los susodichos aparece en el escenario Bastón, camina unos metros, se para justo detrás de ellos, los estudia unas segundos y se vuelve a ir por detrás ante el estallido de risa del público y el desconcierto de los artistas que no sabían que habían hecho mal para semejante carcajada.

En épocas de inundación desde Montoto hasta la casa de mi suegra en el barrio San José, íbamos en medio de la calle, yo con el agua hasta arriba de las rodillas y él nadando a mi lado… se quedaba unos días en los tapiales hasta que bajaba el agua, vigilante y atento, como un centinela de las emociones.

El último periplo

Lo malo del tiempo es que pasa y se lleva lo que más amamos y Bastón se fue poniendo viejo, los últimos años empezó a achicar sus salidas y se la pasaba con mi vieja. Eso sí, ahora salía a pasear con ella en el auto, sentado a su lado de copiloto como “un ser humano”, recorrían la ciudad respondiendo el saludo de los conocidos con un cabeceo o una mirada cómplice.

Un día al no poder caminar más con las patas traseras que le dejaron de funcionar, se dejó postrar en un rincón de la cocina sobre su almohadón preferido.

Cada tanto tiraba un bufido como para que lo miremos, los ojos -como también le pasó a mi viejo- se le fueron opacando en un celeste grisáceo.

La noche anterior a su muerte nadie sabe cómo, cuando nadie lo vio se fue arrastrando hasta el diario a buscarme, a despedirse de su amigo de vida y sueños. Me contaron los que estaban que lo encontraron arrastrándose con lentitud y sufrimiento junto a la entrada. Justo yo no estaba, pero uno de ellos, el “Poco” (vecino y amigo mío y del Bastón) lo levantó suavemente, lo subió a su auto y se lo llevó a mi vieja.

Cuando me enteré que me andaba buscando para despedirse corrí como un loco por las calles buscando ese último abrazo de ese amigo que me enseñó que la libertad es pertenecernos…

Cuando llegué yacía entre los brazos de mi vieja. Mientras sus lágrimas se deslizaban como rocío sobre su pelo negro y canoso.

Pocas veces lloré tanto, pocas veces agradecí tanto haberlo conocido y que me haya regalado su tiempo, pues cada vez que tenemos la suerte. que personas o “perroshombres” nos mejoren la vida, sólo nos queda agradecer esa fortuna.

Y así termina -concisamente pues habría para escribir diarios sobre sus anécdotas- la historia del perro que se creía hombre.

A veces voy caminando y me parece verlo esperando en las esquinas para saludar a la gente. En las fiestas también lo veo en el medio de la calle, dirigiendo los festejos.

Y las más de las veces lo veo subido en el regazo eterno de mi vieja, esa vieja querida que siempre supo que él era mucho más que un perro, simplemente porque el “Bastón” era más humano, que la mayoría de los humanos.

Gracias por tanto, amigo perro, amigo hombre.

Por: Jorge “Alemán Azpiroz

Músico y escritor.