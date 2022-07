“La heroína fue mi gata”

Marta Coria es una vecina reconocida en Trenque Lauquen por el gran trabajo que realiza como rescatista en defensa de los animales desde hace muchos años. Ayer, ella y su familia padecieron el incendio de parte de su casa, en Larraza 1180, y sufrieron pérdidas materiales, pero la propia vecina le contó a La Opinión que de no haber sido por el alerta de su gata “Dulce”, la situación hubiera sido mucho peor.

“Dulce” es una hermosa gatita que Marta rescató hace 15 años. Y la propia Marta, quien destacó estar recuperándose de una reciente operación, resalta emocionada: “Ella me salvó la vida. Me avisó que se estaba prendiendo fuego la casa. Si mi gata no me avisa y me levanto, porque algo raro me estaba anunciando, hoy estaríamos lamentando otra situación. Ella vino maullando de una manera rarísima y me llevó hasta el living, ahí vi que el techo se estaba prendido fuego. Y le avisé a mi hijo, que estaba en otra habitación”.

Una vez desatadas las alarmas, Coria resaltó y agradeció el accionar de Bomberos Voluntarios, el SAME, Defensa Civil, Policía, vecinos que ayudaron a limpiar y medios de comunicación.

También Coria resaltó que muchos vecinos fueron los que pusieron ayuda a disposición de su familia, ofreciendo casas y cabañas para alojarse, y otros tipos de aportes, agradeciendo también por estos nobles gestos. Aunque señaló que no será necesario que su familia deba dejar su hogar mientras es reparado, ya que los problemas se generaron sólo en un sector.

Por suerte no hubo que lamentar más que algunos daños materiales.

En este caso se dio un hermoso ejemplo del dicho que señala que “todo vuelve”. El amor y la entrega de Marta por los animales se vio retribuido por el accionar de “Dulce”, que le avisó a tiempo a su dueña que algo andaba mal, y así se pudo afrontar la situación con menos lamentos.