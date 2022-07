La gran final de sexta división

Será un fin de semana con escasa actividad futbolística oficial a nivel local ya que la Liga Trenquelauquense de Fútbol dio dos semanas de descanso a la mayor parte de los equipos para iniciar el Torneo Clausura, que se dará desde el próximo 9 de julio. Pero para hoy, la gran final de la sexta división, única categoría que resta definir al campeón del Apertura.

Además mañana el Senior estará disputando la fecha 18 de un certamen ya definido hace más de un mes.

Para esta tarde en cancha de Ferro Carril Oeste se ha programado el partido que cerrará el Torneo Apertura en sexta división. El duelo comenzará a las 14.30 y será entre los chicos del “Verde” y Huracán de Pellegrini. El arbitraje estará a cargo de Mario García junto a los líneas Raúl Pastor y Marcos Lucero.

Desde la entidad anfitriona le adelantaron a La Opinión que en el marco de la “promoción del deporte, el grupo de padres del fútbol infantil de Ferro ofrecerá un refrigerio para los jugadores de ambos equipos al finalizar el partido, sin importar el resultado del mismo”. Sin lugar a dudas una gran iniciativa para seguir educando a los más chicos en que “solo se trata de fútbol”.

El Senior

La fecha 18° del Torneo Apertura del Fútbol Senior se jugará mañana desde las 9.45. En su cancha, el campeón, Argentino, estará recibiendo a Giat de Beruti con los jueces Roberto Álvarez, Claudio Maldonado e Ignacio Reynoso. En el Parque de la ciudad, el duelo entre Atlético Trenque Lauquen y Tres Llantas dirigido por Juan Carlos Pereyra, Pablo Albín e Ignacio Crucianelli. Progreso contra Monumental con los jueces Jorge Chávez, Lorena Alegre y Natalia Núñez; y Barrio Alegre recibirá a Las Guasquitas dirigido por Marcos Lucero, Walter Rodríguez y Cristian Bentrovato.

Sanción

Por otro lado, desde el Tribunal de Penas se dio cuenta de un pedido realizado por el jugador Franco Santos, de Atlético Pellegrini, y la posterior resolución. “Visto la presentación efectuada por el jugador Franco Luciano Santos solicitando la reconsideración al fallo del partido jugado el día 19 de junio de 2022 publicado en boletín de fecha 23 de junio de 2022, por el cual se sancionó al jugador a la pena de 3 partidos de suspensión. Considerando que Santos solicita ‘reconsiderar la sanción que me fuera aplicada como consecuencia de la expulsión suscitada en el partido entre Atlético de Pellegrini vs. Argentino y celebrado el 19 de junio de 2022, solicito que se reconsidere o analice por medio de este descargo y video que presento, mi expulsión rectificando mi versión sobre lo ocurrido el domingo 19/06/2022 en el partido que disputamos Atlético Pellegrini y FBC Argentino. En ese encuentro de árbitro del partido (Gerardo Castaño) a instancias del juez de línea me expulsa a los 12’ minutos (no a los 25’ como dice en el informe) del segundo tiempo por una presunta agresión con golpe en la cara, cosa que como se ve claramente en el video que presento, nunca existió. En la imagen se ve claramente que casi caigo sobre el jugador de Argentino porque recibo un empujón de un jugador que venía detrás en la disputa de la misma pelota. Solo tuve un intercambio de palabras con Valentín Mera (también expulsado) a raíz de una falta que

le comete a un compañero en la jugada previa en la que nos pareció innecesaria y algún que otro

entredicho con Ignacio Concepción que solo alteró los ánimos y no recibió ningún tipo de sanción.

Espero se pueda reconsiderar la sanción porque creo que he sido injustamente expulsado y ni

hablar recibir 3 fechas que al formato de fixture que tenemos en nuestra Liga me deja fuera de la

cancha alrededor de un mes y medio, cosa que por el tipo de expulsión y situación que se dio de la

misma me parece mucho’”.

A su vez, el Tribunal de Penas explica que “Gerardo Castaño (arbitro) a los 25 minutos del segundo

tiempo expulsó del terreno de juego al jugador Franco Santos, perteneciente al Club Atlético Pellegrini por reaccionar con un golpe en la cara del jugar rival, llegando a destino (roja directa). Resultando: que la situación del jugador Santos no ha variado y no existen nuevos elementos probatorios, que justifiquen una modificación a lo resuelto al aplicar la pena oportunamente.

Por lo expuesto, el tribunal de disciplina resuelve, rechazar en todas sus partes el recurso presentado por Franco Luciano Santos… no ofrece pruebas y la que menciona no nos permite fielmente verificar los hechos narrados y dado lo contundente del informe del árbitro”.