La FRTL UTN presentó los resultados esperados en la cosecha gruesa 2022/23

La Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN publicó un nuevo Boletín Agropecuario realizado por un grupo de investigación de la casa de estudios, correspondiente al mes de septiembre, en el cual se presentan resultados esperados en la cosecha gruesa 2022/23.

Se trata de un informe del Departamento de Administración Rural, que se puede encontrar en el sitio web.frtl.utn.edu.ar.

El Observatorio Agropecuario es un proyecto de la Facultad Regional, cuyo objetivo es presentar a productores y técnicos del oeste de Buenos Aires información actualizada sobre las principales actividades rurales, a partir de investigación local.

El proyecto busca indagar en los resultados, como así también evaluar en las expectativas a futuro relacionadas con este sector.

Mediante información obtenida a partir de encuestas a propietarios, productores y proveedores de bienes y servicios, se confeccionan modelos que permiten hacer un seguimiento de las actividades y con los cuales se elaboran informes periódicos.

Cifras

Con el enfoque puesto en el oeste bonaerense, se actualizan márgenes brutos para maíz, girasol y soja, con precios a septiembre de 2022.

Los granos se consideran a partir de los valores de MATBA ROFEX para otoño 2023, en tanto, para los insumos se consideraron precios de comercios del oeste de Buenos Aires en el presente. De igual modo, los valores de labores (pulverizaciones, siembra) son los vigentes en la región.

Mas difícil fue determinar los valores de la cosecha, en función de la inestabilidad y falta de referencias, por lo que se tomaron en cuenta tarifas históricas actualizadas.

La poca certidumbre respecto a la evolución de los mercados, unida a una perspectiva climática con probabilidad de sequía, hace conveniente evaluar escenarios alternativos, a partir de análisis de sensibilidad.

Para el maíz en el informe se destaca un precio esperado de U$S 244,10/tn, para el girasol de U$S 462/tn y para la soja de U$S 370,90/tn.

Siempre contemplando variables de utilización de tecnología media, AIATL e intensiva, además de modelos de producción por administración, arrendamiento, aparcería 35% o mixes, para el maíz se proyectan rindes de 70 a 90 QQ/ha, con ingresos de 1.110 a 2.197 U$D/ha, y márgenes brutos de 26 a 646 U$D/ha.

En el caso del girasol, se proyectan rindes de 24 al 32 QQ/ha, con ingresos de 793 a 1.626 U$D/ha, y márgenes brutos de 54 a 879 U$D/ha.

Mientras que para la soja, se proyectan rindes de 28 al 37 QQ/ha, con ingresos de 675 a 1.372 U$D/ha, y márgenes brutos de -153 a 590 U$D/ha.

Como resumen de los cuadros, se remarcó que “se puede observar el riesgo que presentan los cultivos realizados mediante arrendamiento, en situaciones de rendimientos inferiores a los promedios. Esto hace recomendable para esta campaña, la utilización de coberturas climáticas y de precios”, según se analizó en el estudio.