La Fiesta y una tradición que se mantendrá con los años

En la edición de hoy seguimos repasando lo ocurrido en la noche del miércoles con la 34ᵃ Fiesta Anual del Deporte realizada al aire libre, frente al Palacio Municipal.

Una Fiesta donde no faltó nadie, y aquel que no pudo ir tuvo la posibilidad de verla a través de una pantalla, como fue el caso del Intendente Miguel Fernández, que debido a dar positivo de Covid-19 no pudo estar en el lugar, aunque dio su mensaje a los presentes de todas formas. También se vieron y escucharon las palabras de Felipe Bernasconi por su gran año en el automovilismo. Además, Mariela Nazar, directora de La Opinión, habló sobre el traspaso de la Fiesta al plano municipal; Germán Lauro agradeció tantos reconocimientos en años y Martín Borrazás, secretario de Gestión y Planificación, remarcó la importancia de continuar con este tipo de eventos.

“Es muy importante”

“Lamento profundamente no poder acompañarlos hoy en un día tan especial, en una nueva Fiesta del Deporte, la 34ᵃ edición, dos años después de no haberla podido celebrar, hoy en un marco distinto, en la Plaza (San Martín), al aire libre y todos juntos, realmente es una enorme pena no poder acompañarlos”, señaló el Intendente municipal, Miguel Fernández, en un mensaje grabado ya que no pudo estar presente por haber dado positivo de Covid-19 y encontrarse cumpliendo el aislamiento correspondiente.

En este marco el jefe comunal destacó la realización del evento donde “todos los deportistas van a poder ver reflejado su esfuerzo en un reconocimiento y en una mención”.

“Es muy importante para Trenque Lauquen la Fiesta del Deporte”, dijo Fernández para agradecer a Diario La Opinión y especialmente a Mariela Nazar, “por haber mantenido esta tradición a lo largo de 34 años, primero su padre, Juan, luego su hermano Roberto y ella (Mariela) con la bandera bien alta para hacer que esta fiesta se mantenga en el tiempo, siga creciendo y hoy pase a las esferas de la Municipalidad, aunque en realidad la Fiesta del Deporte es de toda la comunidad de Trenque Lauquen”.

Asimismo, consideró: “Ustedes (los deportistas) son los que le ponen ese color, esa vitalidad y ese sentido a esta fiesta”.

Para finalizar felicitó a los deportistas y dijo que “más allá de que sean o no reconocidos sepan que su esfuerzo vale, que su dedicación al deporte es muy importante para la comunidad”.

La importancia de continuar

Por su parte, el secretario de Gestión y Planificación del Municipio, Martín Borrazás, destacó la importancia de continuar con la tradicional Fiesta del Deporte, y agradeció a la directora del Diario La Opinión por “tantos años de revalorizar el deporte de nuestro distrito, el esfuerzo, y destacar a aquellas personas que todos los días se esfuerzan un poquito más para ser mejores deportistas, y que sin duda lo hacen representando a nuestra ciudad tanto a nivel provincial, nacional y en algunos casos a nivel mundial”.

“Esta posta, la Municipalidad la toma con mucho orgullo y con mucha responsabilidad porque sabemos que de aquí en adelante en cada una de las fiestas que vamos a hacer va a estar siempre la memoria de Roberto y de Juan Nazar, que son los que iniciaron este camino”, señaló.

Asimismo, dijo que “a partir de ahora toda la comunidad en conjunto tenemos la responsabilidad de seguir llevándola adelante”.

Borrazás también felicitó “a todos los deportistas nominados y a sus familias porque sin duda detrás de cada deportista siempre hay una familia que sostiene el esfuerzo de cada persona”.

“El deporte para la gestión de Miguel (Fernández) es uno de los pilares, y felicito a la Dirección de Deportes y a todos los que participaron en la organización de esta fiesta”, señaló el funcionario, para marcar: “Entendemos y estamos convencidos de que el deporte iguala y esto se pudo observar cuando ganamos el campeonato de fútbol mundial”.

En este marco destacó “el mensaje que nos dejó la Selección nacional, porque pudo transmitir cabalmente los valores que nosotros creemos que tiene el deporte: el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo, y cuando los argentinos entendamos que trabajando en equipo las metas se logran mucho más rápido, va a ser mucho más fácil”.

“Para que la haga más grande”

Mientras que la directora de Diario La Opinión, Mariela Nazar, resaltó “Es una gran alegría volver a verlos a todos después de tres años, que nos sirvieron en esta crisis sanitaria y de humanidad para pensar cuál era nuestro rumbo”.

Además agradeció al Intendente Fernández “por tomar la posta y continuar con la Fiesta del Deporte”. “Entre los pensamientos que surgieron en ese momento (durante la pandemia de Covid-19) surgió cómo seguíamos con la Fiesta del Deporte para poder seguir creciendo y poder hacerla más grande, para que fuera la fiesta del pueblo; no se me ocurrió otra persona que quien nos conduce, y hablar con Miguel (Intendente Fernández)”, señaló Mariela, añadiendo: “Lo entendió, lo tomó en el momento y aceptó la posta, que el Estado municipal, que somos todos, sea el ejecutor y tome la responsabilidad de hacer crecer esta Fiesta, que empezó en este lugar, frente al Municipio, con unos tabloncitos, después nos fuimos al Faro, también estuvimos en Argentino, en el Cine y ahora volvemos a la calle, frente al Municipio”.

“Es una alegría que todos/as la sientan, y que piensen en esforzarse un poco más para el año que viene recibir el premio en su disciplina”, manifestó Nazar, para señalar: “Hoy por hoy le pasamos la posta a la Municipalidad para que la haga más grande”.

La mejor herramienta

Otro de los que habló ante la concurrida audiencia fue el ex atleta Germán Lauro quien agradeció a Diario La Opinión por todos los años en los que sostuvo el evento, y recordó cuando hace más de veinte años fue elegido el mejor deportista del año. “Es una fiesta que muestra el deporte y siempre trato de ser uno de los más grandes defensores de la importancia que tiene el deporte para la sociedad porque creo y estoy convencido de que es un transformador social”, manifestó.

“El deporte es la mejor herramienta que tenemos para mejorar como personas, es salud, educación, es el único canal que nos conduce al aprendizaje de valores, al esfuerzo de todos los días y mi carrera deportiva me enseñó todos estos valores”, subrayó.

Lauro también agradeció a la Municipalidad “por tomar esta posta, porque realmente es una fiesta que genera mucho para el deportista, porque visibiliza a esos deportistas que durante todo el año están esforzándose, y reconocerlos le da un valor importantísimo”.

Asimismo, felicitó a los nominados y premiados y dijo que “este premio es un reconocimiento al trabajo de todo el año”, mientras que a modo de consejo señaló que “durante toda la vida vamos a tener un solo rival, el que fuimos ayer, siempre hay que tratar de ser un poquito mayor del que fuimos ayer”.

Para finalizar agradeció al Municipio, al Intendente Miguel Fernández y a todo el equipo que trabajó en la organización de la fiesta.