“La fase del ‘Todo Abierto’ menos las escuelas”

El concejal de Juntos por el Cambio Matías Cardini es uno de los dirigentes que, desde hace meses, viene solicitando a través de distintos medios la urgente vuelta a la presencialidad en las aulas.

Es esta oportunidad, decidió hacerlo a través de un texto enviado a La Opinión mediante el cual realizó una detallada enumeración de todas las actividades que hoy se encuentran habilitadas y culminó pidiendo, una vez más, la apertura de las escuelas.

El texto se reproduce seguidamente de manera textual: “Estaciones de servicio abiertas cumpliendo protocolos. Supermercados abiertos. Almacenes también abiertos. Carnicerías. Ferreterías. Farmacias. Talleres. Tornerías. Herrerías. Chapistas. Obras en construcción. Corralones de construcción. Gomerías. Bancos. Estudios contables. Estudios de abogados. Estudios de arquitectos, ingenieros, agrimensores. Bares. Cafeterías. Restaurantes. Pizzerías. Peluquerías. Salones de belleza. Lavanderías. Escribanías. Radios y diarios. Laboratorios Bioquímicos. Odontólogos. Kinesiólogos. Nutricionistas. Concesionarias. Inmobiliarias. Carpinterías. Fábricas. Agronomías. Hoteles y cabañas. Negocios de indumentaria. Librerías. Fútbol 5. Gimnasios. Tenis. Fútbol 11. Hockey. Clases de baile. Clases de karate y taekwondo. Clases de Pintura y Cerámica. Celebraciones religiosas. Cines. Teatros. Escuelas Rurales abiertas cumpliendo protocolos. Sesiones del Concejo Deliberante presenciales. Salones de eventos hasta 50 personas. Y otras varias actividades más están abiertas”.

Única excepción

Por último, Cardini continúa señalando: “Bajo la misma ‘situación epidemiológica’ todas estas actividades y rubros están abiertos y permitidos, cumpliendo determinados protocolos, según la actividad. ¿Alguien puede explicar por qué la única excepción, son las Clases Presenciales en las Escuelas de la Ciudad? ¿Por qué es la única actividad que no puede realizarse cumpliendo protocolos? Después de este receso, el 2 de agosto las clases presenciales deben volver. Sí o sí. No hay más margen. No hay mas excusas. Abramos las escuelas”.