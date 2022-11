La fábrica “El Pase” presenta un stand temático en el que muestra cómo se elabora una pelota

Entre lo mucho que hay para ver en la nueva Expo Rural que comienza hoy se encuentra una interesante propuesta que tiene como protagonistas a los integrantes de la Fábrica de Pelotas “El Pase”, una cooperativa que da trabajo a personas que se encuentran privadas de su libertad pero que ya transitan las instancias finales de su condena.

En este marco, La Opinión tomó contacto con Martín Herrero, presidente y coordinador de la citada fábrica quien contó la historia de la misma e informó sobre la propuesta que se presentará, a partir de hoy, en el predio ruralista.

“La idea de la fábrica de pelotas nació allá por el 2011 o 2012, aproximadamente. Y se dio a partir de detectar necesidades dentro de la cárcel, sobre todo en los jóvenes que, luego de recobrar su libertad, deben tomar un rumbo distinto al que venían transitando y que los llevó a caer presos y, a otros, directamente a la muerte. Siempre digo que ese camino te lleva a la cárcel o a la muerte y es necesario tomar una decisión de cambio”, dijo antes de agregar que “en esa necesidad de cambio es sumamente importante contar con un adecuado acompañamiento porque van a transitar un camino que para ellos es desconocido. Es lo mismo que si a nosotros nos invitan a hacer un camino de delincuencia en un determinado momento de nuestras vidas; supongo que rápidamente caeríamos presos porque no sabemos cómo recorrerlo. Lo mismo para ellos: no saben o no conocen el camino de la honestidad, de las buenas costumbres y de los valores. Entonces hay que acompañarlos”.

Oportunidades

Herrero comentó que “ese es el motivo principal por el que ‘El Pase” nace, siguiendo la idea de generar oportunidades a estos chicos que son la mayoría muy jóvenes y que antes de la salida definitiva puedan aprovechar el beneficio de salidas laborales y tener a alguien que los emplee, pero no por el sólo hecho de darles trabajo sino también para lograr en ellos un empoderamiento, un creer que sirven para mucho y, contrariamente a la idea que tienen de sí mismos, de que no sirven para nada (porque es lo que les han hecho creer en sus vidas) convencerlos de que dan para mucho más, que están para volar alto y no para comer basura de por vida en una cárcel o en la calle”. “Entonces ese es nuestro propósito de cara a la libertad definitiva. Mientras tanto, siempre decimos que le pelota es una excusa. Fabricamos pelotas y lo que fabricamos lo hacemos de la mejor manera posible porque la pelota tiene mucho amor puesto. Siempre decimos que la pelota está compuesta por 32 gajos entre hexágonos y pentágonos. Cada uno cocido a mano, uno por uno, es un poco restaurar la vida de cada uno que a veces es remendada y, de un material muerto como puede ser el material sintético o las cámaras para hacer una pelota, se le da vida a un producto y lo mismo sucede con ellos mismos. También se le da vida a mucha gente que se divierte corriendo detrás de la pelota. Así que es todo un gran objetivo, aparte de poder colocar un producto en el mercado que es muy bueno y hoy nos da la satisfacción de tener una cooperativa autosustentable sin necesidad de ninguna ayuda de privados o del gobierno”.

Stand temático

Por último, Herrero explicó qué es lo que podrá encontrar la gente en el stand de la fábrica que coordina que estará en la Expo Rural. “La idea es hacer un stand temático donde podamos mostrar cómo se fabrica una pelota, más allá de que no vamos a poder contar con maquinarias que tenemos en la fábrica y que son pesadas. Pero sí vamos a poder mostrar cómo hacemos una pelota desde el principio al fin. Y lo que más nos interesa es poder interactuar con la gente, más que nada porque a los prejuicios, más que derribarlos, hay que transitarlos. Y los prejuicios están de ambos lados de la sociedad. Y cerrar esta grieta y caminar por ella es también encontrarnos con estos muchachos que están ávidos de la libertad y de renovar no sólo la esperanza sino también la confianza”. “Los que están en ‘El Pase’ definitivamente están en busca de esa confianza porque ellos decidieron hacer el cambio y, para ese cambio, es necesario que los acompañamiento íntegramente. La gente de Trenque Lauquen lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y eso nos ha permitido crecer, nos permite vender pelotas con un montón de gente que se acerca a la fábrica. Eso es lo que buscamos: una oportunidad”, culminó.