La Etapa Regional será muy numerosa

Aunque aún no terminó la Etapa Distrital de los Juegos Bonaerenses 2023, ya son varios los deportistas locales que han logrado el pasaje a la siguiente instancia, la Etapa Regional, que promete ser muy numerosa.

Vale recordar que esa será la última competencia para poder clasificar a la final de los Juegos.

La Etapa Regional se empezará dsputar el 1° de julio y se extendería hasta el 31 de agosto. En tanto que la Final Provincial en Mar del Plata se hará del 15 al 20 de septiembre.

Los clasificados

Los que ya han logrado el pasaje a la Etapa Regional son, en Burako (Adultos Mayores): Delia Prieto; en Escoba de 15: Darío Costanzo y Norberto Néstor Piñeyro; en Pelota a Paleta (Sub14): Vicente Carrera y Gabriel Hernández y (Sub16): Felipe Paladino y Martiniano Razetto.

En Ajedrez (Sub14): Camila Ballesteros y Andrés Mordau; (Sub16): Lucía Negri y Matías Alejandro Cardozo Gómez; (Sub18): Gaspar Márquez y (Adultos Mayores): Héctor Raúl Urtizberea.

En Bochas (Adultos Mayores): Hugo Cimadamore y Jorge Ángel Lobos; en Lotería (Adultos Mayores): Silvia Carretero; en Caminata (Adultos Mayores): Elsa Cáceres y Nora Reyes; en Tenis de Mesa (Sub14): Mateo Bonino Mongiello, (Sub16): Isidro Laserre Calafatich y Antonia Rossi, (Sub18): Nicolás Milanese, (Universitarios): Thomas Soula Pereyra, (PCD): Patricio Urtizberea, (Adultos Mayores A): Darío Costanzo y (Adultos Mayores B): Jorge Lucero.

En Pentatlón (Masculino): Miguel Ángel Mendoza y Carlos Álvarez y (Femenino): Inés Murga y Silvia Piñar.

En Sapo (Masculino): Darío Costanzo y (Femenino): María Angélica Errazquín.

En Vóleibol (Sub15 Femenino – Copa Buenos Aires): CEF Nº 18, (Sub15 Femenino Escolar): Colegio Los Médanos, (Sub15 Masculino – Copa Buenos Aires): Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario, (Sub15 Masculino Escolar): Instituto Miguel Di Gerónimo, (Sub17 Femenino – Copa Buenos Aires): CEF Nº 18, (Sub17 Masculino – Copa Buenos Aires): Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario, (Sub18 Femenino Escolar): Instituto Miguel Di Gerónimo y (Sub 18 Masculino Escolar): EES Nº 3.

Más disciplinas

En Mus (Adultos Mayores): Rubén Martínez y Juan José Egoburu; en Truco (Adultos Mayores): Carlos Luchelli y René Comas; en Básquetbol (Sub13): Colegio Los Médanos, (Sub15): Colegio Los Médanos, (Sub17): Instituto Miguel Di Gerónimo y (Sub17 Copa Buenos Aires): CEF Nº 81.

En Básquet 3 vs. 3 (Sub14 – Copa Buenos Aires): FBC Argentino, (Sub14 Libre): FBC Argentino, (Sub16 – Copa Buenos Aires): CEF Nº 81, (Sub 16 Femenino Libre): FBC Argentino, (Sub18 Libre): Instituto Miguel Di Gerónimo, (Sub18 Femenino Libre): FBC Argentino y (Universitarios Femenino) el equipo integrado por Delfina Rossi, Sofía Gutiérrez, Camila Funk y Florencia Medina.

En Fútbol Tenis (Sub15 Femenino): Escuela Agropecuaria 30 de Agosto, (Sub15 Masculino): Programa Envión Trenque Lauquen; (Sub18): EES Nº 9, (Sub18): Santiago Pique y Jesús Rossi y (Adultos Mayores A): Gustavo Espeleta y Alberto Olivier.

En la disciplina de Beach Vóley (Sub14 Masculino – Copa Buenos Aires): Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario, (Sub14 Masculino Libre): Benjamín Mera y Saturnino González Chávez, (Sub14 Femenino – Copa Buenos Aires): CEF Nº 18, (Sub14 Femenino Libre): CEF Nº 18, (Sub16 Femenino Libre): CEF Nº 18, (Sub16 Masculino Libre): Programa Envión, (Sub18 Femenino Libre): FBC Argentino, (Sub 18 Masculino Libre): Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario, (Universitario Masculino): Elías Silva y Carlos Llaiman y (Universitario Femenino): Lucila Torres y Yésica Martínez.

En Coreografía Pop: CEF Nº18, en Hockey (Sub14 Masculino Libre): FBC Argentino, (Sub14 Femenino – Copa Buenos Aires): FBC Argentino, (Sub14 Femenino Libre): FBC Argentino, (Sub16 Femenino Libre): EES Nº 7 de 30 de Agosto, (Sub18 Masculino Libre): EES Nº 3 y (Sub18 Femenino Libre): FBC Argentino.

En la disciplina de Tejo (Masculino A): Luis Héctor Altamirano y Hugo Ernesto Suárez, (Mixto A): Hugo Suárez y Patricia Sarmiento, (Femenino B): Inés Murga y Silvia Piñar, (Masculino B): Carlos Álvarez y Jorge Carnez, y (Mixto B): Alicia Schwen y Jorge Carnez.

Taba y handball

En Taba (Categoría Única): Carlos Álvarez; en Handball Femenino (Sub14 Escolar): Instituto Nuestra Señora del Rosario, (Sub14 – Copa Buenos Aires): Instituto Miguel Di Gerónimo, (Sub16 Escolar): Instituto Miguel Di Gerónimo, (Sub16 – Copa Buenos Aires): CEF Nº18 y (Sub18 Escolar): Instituto Agropecuario Padre Castellaro de Beruti.

Pádel y chin chon

En Pádel (Sub 14 Femenino): Instituto Nuestra Señora del Rosario, (Sub 14 Masculino): Club Barrio Alegre, (Sub 16 Femenino): Hueney EES Nº 8, (Sub 16 Masculino): Valentín Viñas y Francisco Medina, (Sub 18 Femenino): Martina Maquirriain y Renate Arbe, (Sub 18 Masculino): Román Josemir Palomeque y Nicolás Zelasqui, (Universitarios): Agustín Urtizberea y Esteban Barbaste, (Adultos Masculino): Raúl Scuri y Carlos Passini y (Adultos Femenino): Susana Regourd y María González.

En Chin-Chón (Categoría Única): Bruno D’ alleva.