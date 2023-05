La Dra. Talarico pidió la detención del aprehendido y el cambio de caratula de la causa a “femicidio”

El único aprehendido por el asesinato de Ana María Aristimuño declaró ante la fiscal de la causa, Dra. Karina Talarico, quien tras la indagatoria pidió la detención formal del sospechoso. Además, solicitó el cambio de caratula de la causa a “femicidio”.

Ahora la Justicia de Garantías debe expedirse al respecto, decisión que se dará en los próximos días.

Mientras tanto, el aprehendido fue trasladado a una dependencia policial de la región.

Cabe destacar que hay un fuerte hermetismo en torno a la investigación que continúa, aunque se intuye que la fiscal debe contar con una serie de indicios y pruebas que la llevaron a pedir la detención del sospechoso.

El jueves y tras una serie de allanamientos, la policía aprehendió a un hombre que purgó una condena de 22 años de prisión por homicidio y hoy es el único sospechoso del crimen que todavía sacude la tranquilidad de nuestra ciudad.

Reclamo

En ese marco, en estos días se conoció también el reclamo de la pareja del aprehendido por el asesinato de Ana María Aristimuño quien expresó que no hay pruebas contundentes que vinculen al sospechoso con el crimen de la docente y, además, asegura que su aprehensión, “injusta”, se da debido a los antecedentes de su compañero. Por esa razón, pide a la Justicia que haga bien su trabajo y encuentren al verdadero asesino. “¡Quiero justicia por Anita! Quiero que pague el verdadero culpable, quiero que no se cometa una injusticia, que no quieran callar al gremio docente, que no quieran callar al pueblo, condenando a un inocente. No me voy a callar, no voy a dejar que destruyan así a mi familia como lo están haciendo. No voy a permitir que cometan esta injusticia con mi marido, saben que él es una persona humilde de bajos recursos y no contamos con la posibilidad de poder tener un abogado que realmente quiera justicia, y se comprometa a demostrar su inocencia”, expresó la vecina.

En toda la ciudad

En tanto que, a una semana del brutal crimen, allegados y amigos de la víctima y vecinos de la comunidad empapelaron la ciudad con carteles en los que se lee la misma y única frase que no es otra cosa que un pedido fundamental: “Justicia por Anita”.

Asimismo, no se descarta que, en los próximos días, haya una movilización por las calles céntricas de Trenque Lauquen para acompañar el pedido de esclarecimiento del hecho.