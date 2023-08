La Dra. Cohen advierte sobre aparición de nueva variante Ómicron de coronavirus

La patóloga trenquelauquense residente en el Reino Unido Martha Cohen publicó en sus redes sociales un video donde advierte acerca de la aparición de una nueva variante Ómicrom de Covid 19 y sostuvo que, si bien estaríamos ante el comienzo de un nuevo pico, la nueva cepa no seria más letal aunque sí más contagiosa.

La Dra. Cohen informó sobre “la aparición de una nueva variante Ómicron de coronavirus llamada EG.5.1, conocida coloquialmente como Eris”, y al respecto explicó que “la Agencia de Seguridad y Salud del Reino Unido la clasificó como variante el día 31 de julio debido a que notaron un incremento de los casos que están aumentando a razón de 20,5% por semana”, según los números de casos de Covid positivo con esta nueva variante.

Por otra parte indicó que ” esto se da en el Reino Unido, en Asia particularmente y en Estados Unidos se ha encontrado un 12,5% de hospitalizaciones”.

Sin embargo aclaró que “esto no es para asustarse ya que esta variante no seria más letal pero sí más contagiosa”.

Cuidados

Ante esta situación, la Dra. Cohen destacó que “algo muy importante es cuidarnos porque un resfrío que pensamos que puede ser eso, es Covid”. “Recomiendo si pueden testearse que lo hagan, pero cada vez hay menos lugares para hacerlo. Es importante sobre todo para personas con vulnerabilidades o factores de riesgo”, destacó.

Además, entre otros conceptos, señaló: “Aquellas personas que hace más de seis meses que se han vacunado y sobre todo aquellos mayores de 50 años, personal de salud o con factores de riesgo de cualquier edad, que se apliquen un refuerzo de la vacuna para el Covid-19. y también protegerse de la gripe. Creemos que es el comienzo de otro nuevo pico”.