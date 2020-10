La donación de plasma, en la agenda del Municipio

Así lo afirmó el intendente Miguel Fernández a La Opinión. “Vamos a trabajar pensando en desarrollar esta posibilidad en Trenque Lauquen”, señaló.

La Municipalidad de Trenque Lauquen se encuentra por estos días analizando la posibilidad de implementar en el distrito la donación de plasma por parte de aquellas personas ya recuperadas de Covid-19, algo que podría beneficiar a quienes hoy están cursando la enfermedad.

Cabe recordar que estas personas poseen en el plasma de su sangre los anticuerpos originados por el sistema inmunitario para combatir infecciones como la del Covid-19 y, como ya se señaló, el mismo se obtiene a través de un proceso de recolección de sangre de pacientes que ya se han recuperado satisfactoriamente de la enfermedad.

Pensado

Así fue informado a La Opinión por el intendente municipal, Miguel Fernández, quien fue preciso en señalar que aún se están estudiando las posibilidades concretas de desarrollar esta experiencia en Trenque Lauquen, aunque no descartó poder hacerlo prontamente. “Tenemos pensado hacerlo, pero por lo que me han informado de Hemoterapia no podemos hacer la extracción acá y, en caso de poder llevarlo a cabo, habría que derivar a la gente que se inscriba como donante de plasma a los centros donde se hace el procedimiento de extracción”, dijo el jefe comunal.

En el mismo sentido, Fernández agregó: “Vamos a empezar a trabajar pensando en desarrollar esta posibilidad en Trenque Lauquen. Estamos recién empezando a tener un buen número de pacientes recuperados que han pasado el tiempo necesario para poder mandar las muestras para ver si tienen anticuerpos neutralizantes y suficientes como para ser buenos donantes. Tenemos pensado llevarlo a cabo y seguiremos trabajando en este tema”.

Asimismo, el jefe comunal informó que, llegado el momento de implementar esta posibilidad en Trenque Lauquen, se abrirá el correspondiente registro de aquellas personas ya recuperadas de Covid-19 que, de manera voluntaria, quieran inscribirse para realizar la donación.

El procedimiento

Es importante señalar que la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus a personas que cursan la enfermedad es uno de los tratamientos que mejores resultados han dado hasta el momento, según destacan médicos que trabajan con estos casos.

En este marco, cabe informar que el procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que sólo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente.

Asimismo, se lleva a cabo una entrevista, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor anónimo. El tiempo de proceso es de alrededor de 60 minutos.

Por último, el centro de recolección de plasma proveerá este producto a los centros de salud donde se encuentran los pacientes que lo necesitan para su recuperación.