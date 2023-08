La devaluación también impactó en las carnicerías y eso se nota en la ciudad

Tras la devaluación del peso en un 18,3% del lunes, el mercado de la carne se sumó al momento de incertidumbre que viven la industria y el comercio en general con respecto a los precios. Y a partir de esto, los frigoríficos aseguran que entre lunes y martes sufrieron aumentos del 60%. Eso impactó de lleno en las carnicerías locales y de otras ciudades.

Desde comercios trenquelauquenses del rubro aseguraron que tras la devaluación se registró una suba del orden del 80 por ciento.

En este sentido señalaron que el kilo de carne pasó en promedio de 1.800 a 3.000 pesos. Y destacaron que aparentemente en el transcurso de la semana próxima podría haber un retroceso en los precios, aunque los carniceros locales se mostraron escépticos con que eso se concrete.

“Una locura”

Según indicaron desde una carnicería local, “la devaluación del peso impactó directamente en el precio de la carne como en todos los rubros”.

Y remarcaron que en el sector la suba fue del orden del 80%, “una locura porque fue de golpe”, resaltaron. “Estuve hablando con mi proveedor, que me comentó que la semana próxima aparentemente los precios bajarían. Yo igual no lo creo porque desde que vengo trabajando en la carnicería nunca pasó que, una vez que suben los precios, después bajen”, comentó.

Por otra parte, y a modo de ejemplo, el entrevistado indicó que “de una semana a otra, de estar a $ 1.800 un kilo de carne pasó a $ 3.100”. “La verdad que es una locura. Y el problema es que la gente no tuvo ningún aumento de sueldos. Y no solo nos impacta a nosotros, sino a todos los sectores. Aumentó todo. No sé en qué terminará todo esto, pero la verdad es que está todo muy complicado”, se aseguró.

“Incertidumbre”

En tanto que desde otra carnicería coincidieron en señalar que los aumentos fueron prácticamente “automáticos”, al tiempo que agregaron que el problema está en que “no solo fue en la carne”. “Aumentó todo. Y el problema es que la gente ya no llega a fin de mes porque los sueldos de la mayoría, que ya estaban bajos, no aumentaron aunque sea para empatar con la inflación”, se destacó.

En este sentido consideraron que el escenario es de “incertidumbre” y que no se ve que la situación cambie demasiado en el corto plazo.

Precios Justos

Cabe recordar que el Gobierno nacional comenzó a negociar con los frigoríficos un acuerdo para establecer nuevos precios y volumen de carne para el programa de Precios Justos.

“Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes”, señaló este martes por la tarde Bahillo en una cuenta de redes sociales.

Sin embargo desde las carnicerías locales aseguran que ese tipo de programas “no llegan a los comercios chicos y solo se dan en las cadenas de supermercados”.