La demanda de ayuda alimentaria en comedores y merenderos siguió creciendo en plena pandemia

La pandemia de Covid-19 que afecta a todo el mundo no sólo trajo aparejada una crisis sanitaria sino que además impactó de manera negativa en la economía. Y más allá de los indicadores y estadísticas esta situación se puede graficar con el hecho de que tanto comedores comunitarios y organizaciones solidarias han registrado en el último año un incremento sustancial en los pedidos de ayuda y personas que requieren asistencia tanto alimentaria como en otros aspectos.

Y lo que se vive en las grandes urbes de todo el mundo tiene su correlato a menor escala en nuestra ciudad donde desde distintos comedores y organizaciones solidarias señalaron que en el último tiempo el aumento de solicitudes de ayuda se incrementó de manera importante.

Sin parar

La representante de Convergencia Solidaria Karina Hein sostuvo: “Nosotros sinceramente estamos con más trabajo que antes. Para que se den una idea, abrimos tres merenderos más en la ciudad (Globo Azul, Andresito y Merendero Lagos) y después tenemos otros merenderos en el distrito”.

En este sentido explicó: “Nosotros estamos agradecidos a los movimientos sociales que son los que aportan las ayudas con los alimentos y sobre todo a la comunidad que colabora con las donaciones de todo lo que es alimentos frescos o sea carne, verduras, etcétera”.

Y añadió que “el trabajo nunca se detuvo”. “Seguimos asistiendo a la gente con viandas y lo que se ve es que en el último tiempo se sumó muchísima gente más que necesita una ayuda. Hay mucha necesidad y eso se ve cotidianamente. La verdad es que es terrible lo que se está viviendo, uno trata de poder ayudar lo posible a todos”, resaltó.

Por otra parte la dirigente sostuvo que debido a la alta demanda se tuvo también que agregar un día más a la entrega de viandas.

Asimismo informé que la gente que está trabajando en los comedores que se abrieron son todas mamás que además son beneficiarias del programa Potenciar Trabajo y que de esta manera con los comedores también ayudan a los barrios. “Uno de los merenderos funcionan en calle Rivadavia, el otro en calle Eva Perón y el tercero en calle Lagos”, detalló.

Respecto a la situación la entrevistada sostuvo que se ve que “hay hambre”. “Hay mucha gente que no tiene para comer. Que vos no tengas para pagar una cuenta vaya y pase, pero no tener para la comida de los chicos es súper triste”, enfatizó.

Manos a la Obra

Por su parte Agustina Martino, de la agrupación solidaria Manos a la Obra, sostuvo que ante todo en el 2020 y lo que va de este año como agrupación estuvieron presentes aportando y colaborando con su ayuda a la comunidad ya sea en lo que tiene que ver con comedores y la asistencia a vecinos con la ayuda alimentaria como así también con aportes de útiles escolares para las familias más necesitadas. “Y si bien la pandemia hizo que sigamos trabajando desde nuestras casas seguimos con apoyo escolar y otro tipo de asistencias a las familias que lo solicitan”, contó.

En este sentido manifestó que gracias al trabajo cotidiano se encuentra permanentemente en contacto con lo que sucede en la comunidad y aseguró que lo que se ve hoy en día es que la situación se ha complicado demasiado. “Vemos que hay mucha gente que vivía de changas y ha quedado sin trabajo. Y eso hace que muchas familias nuevas necesiten la ayuda o asistencia y nosotros desde nuestro humilde lugar estamos intentando estar presentes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar. Gracias a la colaboración de los vecinos que se suman con donaciones podemos realizar nuestra tarea que tiene como único objetivo ayudar”, sostuvo.

Mucha necesidad

En tanto que Cecilia Rossi, del merendero Corazón Contento, también habló de la situación que se vive a nivel local en el marco de la pandemia y remarcó que desde que se inició la contingencia sanitaria siguen trabajando cuatro veces por semana gracias a la ayuda de la gente. “Hace poco más de un año que estamos fuera de lo que es Barrios de Pie, así que estamos trabajando de manera independiente de cualquier agrupación política. Y la verdad es que se hace muy complicado sostener el trabajo, porque la necesidad que se ve es muy grande.

Tratamos de ayudar a la mayor cantidad de gente posible pero hay veces que se dificulta”, marca.

Y agregó que con el objetivo de recaudar fondos que se destinan a la compra de alimentos hacen ferias americanas y el dinero que se junta así se utiliza para la compra de alimentos no perecederos, de verdura y carne.

Asimismo la entrevistada sostuvo: “Actualmente estamos funcionando en Antonio Díaz 273. Y estamos asistiendo a 30 familias en promedio que son alrededor de 120 personas”.

Y añadió que “hoy por hoy se lo está haciendo prácticamente sin recursos y gracias a la ayuda de la gente que se suma con alguna donación o colaboración. Y aún así hay veces que no se logra cubrir toda la demanda porque se nota que hay una necesidad que crece día a día. Es algo que está a la vista, que se explica por la caída de la economía de muchas familias”. “Y más allá del esfuerzo que se hace lo más grato para nosotros es la satisfacción que te llevás cuando podés ayudar a alguien que realmente no está atravesando un buen momento y necesita de una mano. Porque sabemos que no es grato para nadie tener que ir a pedir un plato de comida y tener que depender de la ayuda para poder alimentar a tus hijos”, aseguró.