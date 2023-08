“La demanda de alquileres no se satisface nunca, la oferta no se desarrolla de manera paralela”

El martillero local, Ricardo Sacco, habló sobre el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y señaló que, al día de hoy “en la práctica no ha cambiado nada”.

Además, habló sobre la actualidad del mercado inmobiliario local y sostuvo que en materia de alquileres la demanda sigue siendo superior a la oferta.

Sobre el debate en torno a la modificación de la Ley de Alquileres y su impacto en la realidad, el martillero Ricardo Sacco indicó que “cambios en la práctica no ha habido. Hoy en día se está trabajando con una ley que fue modificada en 2020 que establece que los contratos son por tres años, con ajuste anual por un índice que incluye variación salarial e índice de precios al consumidor. Es decir que se firma un contrato y ni el inquilino ni el propietario sabe sabe cuánto tiene que pagar o cobrar dentro de un año”.

Y añadió que “lo que ahora se está tratando es una modificación de esa Ley donde los contratos se podrían hacer por dos años con actualizaciones cada cuatro meses. Eso está aprobado en Diputados, resta que lo haga el Senado”.

Inquilinos

Respecto al número de inquilinos que hay en Trenque Lauquen el martillero sostuvo que “no hay datos oficiales, pero estimamos que podría estar entre 2000 y 3000 familias las que estén actualmente alquilando”.

Sin embargo, indicó “que la demanda de alquiler no se satisface nunca, y en parte porque la oferta no se desarrolla de manera paralela”.

Sobre los alquileres temporales, Sacco sostuvo que “no hemos tenido casos de gente que retire un departamento para hacer esto. Pero sabemos que cada vez hay mas competencia y cada vez más gente lo está haciendo. Esta tendencia quizás no es tan grande en Trenque Lauquen pero sí se nota en ciudades turísticas”.

Por otra parte, detalló que “nosotros no tenemos propietarios a los cuales se les vence el contrato con un inquilino, no le renueva y le pide que se vaya para sacar el inmueble del mercado. La mayoría sigue poniendo la vivienda en alquiler. No hay viviendas vacías en ese sentido. Si hay muchas viviendas vacías que permanecen cerradas porque están a la venta”.

Precios

Respecto a los valores actuales de los alquileres, el entrevistado explicó que “depende de muchas cuestiones, como las comodidades, ubicación y también las pretensiones de los mismos propietarios. Pero en promedio tenés alquileres que van de los $45.000 o $50.000 para monoambientes y después tenés casas de $90.000, $100.000 o $115.000”.

Y añadió que “hoy se ve mucho que el propietario prefiere tener un inquilino que cuide la vivienda, le pague en tiempo y forma y pone en la balanza más estas cuestiones que quizás lo que tiene que ver con el precio del alquiler en si”.

Además, destacó que “una situación común que se ve es que al propietario muchas veces no le alcanza la plata y que al inquilino se le hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Pero eso se debe a la inflación”.

Venta

Por otra parte, Sacco señalo que “la venta de inmuebles viene bien, no es lo mismo que en otras épocas pero hay operaciones. Hay plata guardada en plazos fijos, cajas de seguridad o la gente tiene dólares en sus casas. Es un sector minoritario que tiene el dinero. Porque la realidad es que alrededor de un 70 por ciento de la población no puede comprar una propiedad, pero hay gente que tiene dinero guardado y hoy los inmuebles en dólares han bajado”. Y añadió que “en lo que es venta, el 95 % de las operaciones se hace en dólares”.

Respecto a los valores del mercado actual, el entrevistado indicó que “por ejemplo para un monoambiente estamos hablando de 33 mil dólares, departamentos de un dormitorio entre 45 mil y 55 mil dólares, pero se han vendido casas a refaccionar en 35 mil, 50 mil como también hay casas por las cuales piden 300 mil. Pero hoy en día se consigue un inmuebles por 35 mil dólares cuando hay sectores de la ciudad en los que un lote vale eso”.