La cúpula de PRO se reunió para calmar la interna, pero la tensión no baja

En medio de fuertes tensiones internas y preocupados por el rol de Javier Milei en las elecciones, los principales referentes del PRO se juntaron este lunes por tercera vez en poco más de una semana para tratar de encontrar, aunque más no sea, un punto de acuerdo que les permita empezar a acercar posiciones.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, fueron las principales figuras de la cumbre que duró dos horas y que, de acuerdo a los trascendidos, tuvo en el eje de las críticas al jefe de Gobierno porteño debido a sus movidas políticas que cuestionan desde el ala dura del partido. No sólo le apuntan por la estrategia de las elecciones concurrentes, sino que también le reprochan mostrarse con el radical Gerardo Morales tras el triunfo de JxC en Jujuy.

Tras la cumbre, Federico Angelini (titular del PRO, tras la licencia de Bullrich) y Cristian Ritondo hicieron de voceros. “No hay dudas de la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio. Y estamos a favor de ampliarnos”, señaló Angelini, precandidato a vicegobernador en Santa Fe. Fue cuando lo consultaron por la incorporación de José Luis Espert, uno de los puntos que estaba en la agenda. El tema, quedó claro, no está cerrado. Incluso hubo cierta incomodidad por comentarios del diputado de Avanza Libertad en contra de Macri. “Si hizo comentarios tendrá que aclararlos él”, completó Angelini.

Larreta, Gerardo Morales (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) ya se mostraron a favor de sumar al economista. Pero hay dudas aún en Macri y Bullrich, quien sospecha que una eventual candidatura presidencial del economista de Pergamino dentro de JxC le restaría votos a ella. “Vamos a trabajar para que el PRO gane la provincia de Buenos Aires”, agregó Angelini, que junto a Ritondo reconocieron que Macri “hizo un fuerte llamamiento para moderar las discusiones internas y todos nos expresamos a favor”.

Otras de las grandes discusiones fue la estrategia a seguir en la provincia de Buenos Aires, donde Larreta tiene a su candidato Diego Santilli, mientras que Bullrich mantiene tres nombres y a la tanda se suma el propio Ritondo, que hasta ahora jugaba para una posible candidatura a presidenta de Vidal. “Yo sigo siendo precandidato a gobernador y he dado mi apoyo a Patricia Bullrich”, lanzó tras la cumbre Ritondo, quien a su vez fue tajante sobre una lista de unidad: “Hoy no es alternativa compartir fórmula con Santilli”.

A pesar que todo indica que Bullrich le daría el visto bueno al ex ministro de Seguridad bonaerense, por ahora buscó mantener cierta distancia para evitar el enojo de los dirigentes que responden a ella. “Los tres candidatos a gobernador de Buenos Aires que están conmigo son (Néstor) Grindetti, (Javier) Iguacel y (Joaquín) De la Torre. A Ritondo no voy a sumarlo a la fuerza antes de tener un diálogo con los que ya están”, dijo.

Objetivo porteño

Otro foco de conflicto es lo que pueda pasar en Buenos Aires. Los voceros del encuentro también aseguraron que “se trabaja para que el PRO gane la Ciudad”. Y allí los cañones apuntan otra vez a Larreta, que si bien mantiene la precandidatura de Fernán Quirós, mantiene una muy buena sintonía con el radical Martín Lousteau, lanzado para sucederlo en el distrito porteño.

Cabe recordar que Macri y Bullrich apoyan en esta disputa a Jorge Macri, ministro en CABA pero hoy aislado en la sede de Uspallata. A esto se suma la presencia de Larreta en Jujuy en los festejos por el triunfo del oficialismo que lidera Morales, lo que generó resquemor.

Tanto Macri como Bullrich se lo hicieron saber antes de la reunión y frente a los micrófonos. “Las elecciones del domingo no son representativas. Hay provincias que están manejadas desde hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya a va a llegar la época de la libertad también para todos ellos”, dijo el ex presidente al hablar, entre otros, del comicio en Jujuy. Mientras que la ex ministra de Seguridad también cuestionó el viaje de Larreta: “Esto de ir a cada triunfo… Me parece que el triunfo es de cada uno de los lugares. Hablé con Morales a la mañana, lo saludé a la noche pero bueno, no necesito estrados”. (DIB)