La Covid, el aislamiento y la dualidad salud física-emocional

Un fotógrafo danés ganó el prestigioso World Press Photo 2021 con una imagen que muestra el primer abrazo que recibió una anciana tras cinco meses de aislamiento, de parte de una enfermera protegida con un plástico, en San Paulo, una de las ciudades más populosas del mundo, y hoy, una de las urbes brasileñas donde la tasa de muertos por Covid superó a la tasa de nacimientos.

Mads Nissen es el autor de la fotografía que para el jurado es símbolo de “esperanza” ante la pandemia Covid 2019 que, desde su inicio en la ciudad china de Wuhan lleva contabilizadas unas 2.974.651 muertes, según un informe publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021