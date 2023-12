La Cooperativa de Electricidad alerta sobre falsos llamados

Advertidos por algunos asociados, la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen comunicó “que de ninguna manera está realizando llamadas telefónicas a empresas y/o comercios de la ciudad para informar que van a ser afectados por cortes del servicio eléctrico ni enviando -vía whatsapp- códigos de acceso para obtener más información al respecto”.

“Como es habitual, los cortes programados del servicio son previamente informados en nuestra página web para conocimiento de nuestros asociados y no en forma particular. Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nuestras líneas telefónicas 02392-410003/ 410004 (Departamento Eléctrico) o 410005 (Telecomunicaciones)”, informaron.