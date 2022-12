La condena a Cristina Fernández y el análisis de referentes políticos locales

Referentes y dirigentes locales del oficialismo y la oposición se expresaron respecto a la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dispuesta por la Justicia en el marco de la causa denominada “de Vialidad”.

La ex presidenta fue encontrada culpable de administración fraudulenta, algo que generó repercusiones en todo el arco político. Y por tratarse de la figura más importante de la política nacional las controversias y voces a favor y en contra del fallo no se hicieron esperar.

Por otro lado, la causa “de Vialidad” también tuvo un condenado oriundo de nuestra ciudad. El trenquelauquense Mauricio Collareda fue condenado a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El oriundo de nuestra ciudad se encontraba imputado en la misma causa en la que fue condenada la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Es un arrebato”

La dirigente justicialista Mónica Estévez se refirió al fallo de la Justicia y de manera prudente sostuvo: “Después de analizar la sentencia completa a Cristina diré lo que pienso”.

Sin embargo remarcó: “De todos modos ya les digo que esto es un arrebato a la República y la democracia desde lo jurídico. Como abogada que creo en la Justicia, me da vergüenza”.

“Sobre Argentina”

Por su parte, el también dirigente justicialista Julio Collado manifestó: “Durante los últimos 10 años puso cuerpo y alma en soledad. Acaban de gatillarle con una pistola y con una sentencia, sin reacciones proporcionadas. Todo eso, en medio de la impunidad de los otros y los cálculos pusilánimes de los propios. Es todo lo que tengo que decir sobre Argentina”.

“La justicia llega”

En tanto, el referente local de Republicanos Undios, Gustavo “Coco” Bories sostuvo que “el procesamiento y condena a un expresidente o vice en funciones demuestran que tarde o temprano la Justicia llega. Que nadie debe sentirse más que los demás y creerse impune como fue y es el caso de Cristina Fernández”.

Ademas agregó: “Desde un presidente como el actual amenazando por cadena nacional, o ella siempre tirando la bola para otro lado y nunca haciéndose cargo de las acusaciones y pruebas. Pero bueno, todo llega y es hora que los argentinos empecemos a exigir mas celeridad para estos casos, y vaya esto para cualquier político de cualquier partido. Juegan con el dinero y el futuro de la gente, y los aplaudidores seriales deberían empezar a mirar a su alrededor y no tanto su ombligo. No sé si es justa o no la condena, no sé sobre el tema, lo que sí sé es que si robó debe ser condenada y debe devolver hasta el ultimo centavo, y si no robó y fue cómplice, lo mismo. ¿Cómo en pocos años esta gente pudo acumular tanta riqueza? ¿Tantas propiedades? ¿Tanto poder? Ojalá podamos seguir viendo actos de justicia, aunque para muchos esto fue mafia judicial, yo creo que sangran por la herida, y en todo caso hay varios funcionarios, políticos, que son abogados y profesan esas leyes, entonces no se entiende, o mejor dicho sí entiendo, las leyes son malas si acusan a Fulana”.

“Un fallo ejemplar”

El concejal de Juntos Matías Cardini destacó: “Para mí es un fallo ejemplar en el sentido de que marca para adelante la cuestión de la igualdad ante la Ley y de que nadie está por encima de la Ley, que es uno de los pilares de la república”. “Todos somos iguales ante la Ley más allá de que se tenga más o menos poder, de que me voten o no. Todos tenemos que rendir cuentas ante la Ley”, remarcó.

En el mismo sentido sostuvo que “en esta condena la comprobación de que hubo defraudación al Estado por un monto exhorbitante no hizo más que demostrar lo que se sospechaba y se sabía pero se pudo hacer mediante pruebas y un proceso judicial que fue ejemplar también en el sentido de que se mantuvieron las garantías de todos los procesados”.

Por otra parte Cardini expresó: “Tengo claro que Cristina no va a ir a la cárcel, que va a ir de apelación en apelación y que ella se puede presentar a cualquier elección, pero lo que también tengo claro es que esta condena marca un antes y un después en el sentido de la comprobación, mediante un proceso judicial justo y correctamente llevado adelante, de que ha habido defraudación al Estado y de que ha habido corrupción”.

Y remarcó: “Me sorprendió la absolución de Julio De Vido. Pero hay otras causas pendientes porque esta es solo un ‘ala’ de la corrupción. Está la causa de los hoteles y alguna otra más que seguirán su curso”.

Asimismo destacó que “esto servirá para que todos, pero especialmente los jóvenes y nuevas generaciones, vean que todos somos iguales ante la ley y que tenemos que rendir cuentas a la Justicia”.

En otro orden de cosas sostuvo que “ojalá mantengamos la calma, la paz social, porque los problemas del país son muchos”.

“Penoso”

Mientras que la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen emitió un comunicado en el que señaló, entre otros conceptos: “No vamos a esconder la cabeza en un día penoso para nuestra democracia”.

“Repudiamos la condena sin pruebas a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuyo objetivo principal no es mandarla tras las rejas sino retirarla de la vida política nacional”, enfatizaron. Y añadieron: “Exigimos la destitución de jueces, juezas y fiscales que participan de las conspiraciones pergeñadas por el grupo Clarín y otras grandes empresas, con el objetivo de subvertir la voluntad popular e incrementar sus ya siderales ganancias. El bochornoso viaje de los jueces Carlos Mahiques (Casación Federal), Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo) y Pablo Yadarola (Penal Económico), junto con el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que fueron en tour pagado por Clarín a la mansión del ocupante ilegal del acceso a Lago Escondido, Joe Lewis, debe ser un punto de inflexión que permita sanear un Poder Judicial corrompido, putrefacto (con excepciones que no pueden impedir que se confirme la regla)”.

También la CDDHH sostuvo: “Valoramos la dignidad y el coraje de Cristina Fernández de Kirchner, que no se fugó ni fugará como el cobarde Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón (articulador de la mesa judicial con la que el macrismo contribuyó a degenerar a niveles incalculables un ya deteriorado servicio de administración de justicia). Cristina afirmó que no será candidata en 2023, porque no busca fueros que la libren de la cárcel, aunque sea totalmente injusta su privación de la libertad, y da el ejemplo que tantos pseudo-republicanos serían incapaces de ofrecer, porque corren más rápido que los roedores cuando raramente algún juez o jueza se acuerda de cumplir fehacientemente con su trabajo”.