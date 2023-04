“La comunidad de Trenque fue una gran cómplice en esta película”

Como ya se anticipó, “Trenque Lauquen”, la exitosa película dirigida por Laura Citarella, se proyectará el fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo en el Cine Barrio Alegre, en una propuesta que contempla además la realización de un Café-Conversatorio titulado “Lo que vemos, lo que nos mira”, programado para el domingo 7 en la Casa de la Historia y la Cultura con la presencia de la directora y el equipo de trabajo del film.

Y desde Estados Unidos, la propia directora de la obra dialogó con La Opinión para adelantar parte de lo que va a encontrar el público que vaya a ver “Trenque Lauquen”, e inicialmente destacó que no se trata de una sino dos películas. “Es un mismo proyecto dividido en dos partes y que por un lado se va a pasar en dos días separados, pero también otro día todo junto. Cada uno puede decidir cómo la ve”, explicó, añadiendo que el grupo que realizó la obra va a estar presente en todas las jornadas del primer fin de semana de las actividades anunciadas, respondiendo preguntas antes y después de las proyecciones.

Agenda

La actividad, que es abierta a todo el público de la ciudad y de la zona, es organizada por el Museo Municipal de Artes Visuales (MUMAV), la Dirección de Cultura y Educación y la Oficina de las Juventudes.

En tanto, dada la duración de la película, la misma se proyectará inicialmente en dos partes: la primera, el viernes 5 de mayo a las 20 y la segunda parte el sábado 6 de mayo también a las 20, en ambos casos en la sala del Cine Barrio Alegre. En esta oportunidad habrá una breve charla con el público y un brindis en el hall del Cine al finalizar la película.

Mientras que el film completo se proyectará el domingo 7 de mayo a partir de las 14, también en el Cine Barrio Alegre. Para las tres funciones el valor de la entrada para socios, jubilados y estudiantes será de $100 y para público en general de $200.

Mientras que el cierre de la actividad del fin de semana será el domingo 7 a las 18 en la Casa de la Cultura con el Café-Conversatorio y una charla con Laura Citarella, destacándose que también habrá proyecciones del film el lunes 8 y martes 9 de mayo en el Cine.

Entusiasmo

“Nos genera mucho entusiasmo finalmente mostrar (la película) en Trenque, ya que la comunidad de Trenque es una gran aliada, fue una gran cómplice en esta película, y la película no se podría haber hecho sin esa complicidad, sin ese apoyo. Nos da mucha pena porque hay escenas que quedaron afuera donde hay mucha gente de Trenque, pero también hay otras donde hay gente de la ciudad”, resalta Citarella.

“Desde el cine”

Por otro lado, la directora quiso dejar en claro que la película no trata directamente la historia ni el presente de nuestra ciudad, sino que es una ficción donde Trenque Lauquen sirve de escenario. “No es una película que hable sobre la identidad del pueblo, sino que es una ficción y el pueblo es una especie de contexto y de trasfondo. Es como un retrato de una ficción que acontece ahí, que no tiene nada que ver con el pueblo en sí. No es un documental, no es un registro, ni es una búsqueda de la identidad, pero aún así uno puede ver cosas muy de Trenque, hábitos, mucha gente que actúa en la película y son de ahí, lugares, costumbres. La película se llama ‘Trenque Lauquen’ pero es una construcción completamente ficcional, con actores, con muchos procedimientos de ficción, y es casi que inventamos una ficción como excusa para hacer un retrato del lugar, aunque siempre desde el cine y no desde el registro documental”, profundizó.

Camino

“Trenque Lauquen” ya ha viajado mucho por el mundo. Ha tenido varias presentaciones y ha cosechado importantes logros. Tras la culminación del rodaje, pasada la mitad del año pasado, la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, Italia, durante septiembre, y desde entonces no paró de rodar por importantes eventos de diferentes países, obteniendo un gran reconocimiento.

El film pasó por diferentes festivales de los más importantes del mundo, como el de Nueva York (EEUU), y el de San Sebastián, en España. Llegó a nuestro país en noviembre, desembarcando en el Festival de Mar del Plata. Se abrió camino en Asia, llegando a China. Tuvo su estreno en Buenos Aires, y al momento de hacerse esta nota el equipo de realización estaba en Estados Unidos, ya que por estos días la película se está estrenando en el país del norte, donde incluso en una de las presentaciones se encontraron con un allegado a nuestra ciudad.

La película fue recorriendo el mundo, logrando además importantes galardones, como el Premio “Astor Piazzolla” al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana y un reconocimiento del Ministerio de la Mujer de la Provincia, ambos en el Festival de Cine de Mar del Plata; una distinción al Mejor Guión, que se llevaron Citarella y la actriz y guionista Laura Paredes en Santiago de Compostela, España; y el reconocimiento como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de la Isla de Haïnan, en China.

Mientras que en los próximos pasos de la obra figura la presentación en España, Alemania e Italia. “Es muy emocionante ir como llevando el pueblo a diferentes lugares, y en muchos de estos lugares me he cruzado con gente de Trenque o de lugares cercanos que, de repente, como que vuelve al pueblo a través de la película”, sostiene la entrevistada.

Muchas cosas

Citarella contó que desde que empezaron a filmar la película, en 2017, hasta el día de hoy pasaron muchas cosas. “Yo quedé embarazada, pasaron muchas cosas en el camino por lo cual la película nos llevó mucho tiempo; hubo una pandemia en el medio; la vida va aconteciendo; como es una película hecha de manera muy independiente no tenía el cronograma de una hecha con una estructura de mayor producción; eso hizo que se extendiera mucho en el tiempo la producción y en el camino pasaron cosas como que filmamos en la radio LU 11 al principio del proceso y cuando tuvimos que volver a filmar un tiempo después la radio no existía más en el mismo lugar, entonces la reconstruimos en un set en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra oficina, y de esa forma también pasaron este tipo de cosas con el Hotel El Faro, que también está en desuso y filmamos varias escenas ahí, también en otro hotel, pero, digamos, empieza a pasar que la película se vuelve como el registro de lugares que en estos propios años se fueron perdiendo”, comenta.

Llega la reflexión sobre que el mundo está cambiando rápidamente y por suerte en la película se pudieron “atrapar espacios clásicos” como la Biblioteca Rivadavia, el Diario La Opinión, el Café Kalos y la Municipalidad.

Así, el Trenque Lauquen de estos tiempos quedó capturado para siempre en esta notable película que los vecinos de la ciudad podrán disfrutar en unos días.