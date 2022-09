La ciudad tendría un circuito certificado

La importancia de un circuito certificado en el mundo del atletismo es altísima, en varias cuestiones, y Trenque Lauquen se encamina a tener un recorrido bajo estas condiciones.

Desde hace tiempo los atletas locales están haciéndose escuchar gracias a sus grandes actuaciones en carreras importantes y de renombre. Carreras para las que poder estar en la línea de partida junto a los atletas de la elite nacional se necesita demostrar una marca oficial y dicha marca solo se consigue en circuitos certificados u homologados.

Trenque Lauquen, por medio de la Dirección de Deportes municipal, está trabajando para que la ciudad tenga un recorrido certificado. El mismo sería en la distancia del medio maratón, es decir 21,097 kilómetros, y dicha carrera se haría en el mes de noviembre, para cerrar el campeonato Seis Ciudades.

La Opinión trató el tema con Sergio Barbas, encargado del área de Deportes municipal, además de con Germán Lauro, un constante colaborador, y con el atleta Marcos Gómez Kistner.

Registros

Santa Rosa y General Pico son las dos localidades más cercanas que tienen los atletas locales para tener un registro certificado. Y es la distancia de 10 kilómetros la más usada para tomar una referencia.

Contó Marcos Gómez Kistner: “En la pasada carrera de New Balance de 15 kilómetros la organización pidió una marca certificada de 10 kilómetros. Esa marca debía ser por debajo de los 33 minutos. Presentando ese registro uno podía largar con el grupo de elite”.

Para los atletas contar con una marca certificada es una carta de presentación a los registros certificados del atletismo nacional y mundial.

Medio maratón

Por su lado, Barbas le confirmó a La Opinión que se está trabajando, y muy cerca de concretar, la medición oficial de medio maratón (21,097 kilómetros).

El objetivo es cerrar el Seis Ciudades con un medio maratón; sería la primera vez que esta distancia se corra en Trenque Lauquen, además de los 5 y 10 kilómetros habituales del campeonato. Y Barbas contó que la realizaría el mismo medidor que trazó el recorrido en General Pico.

La medición se realiza con el método de la bicicleta calibrada y un contador Jones, único método válido que acepta la World Athletics y la AIMS. El trabajo se divide en varias partes: calibración de la bicicleta, una primera medición, corrección y/o ajuste del circuito en base a la primera medición, medición final y marcación final. Mientras que para trabajos largos, como lo es un 21k, lo recomendable es 2 medidores para reducir posibles errores y tiempo de medición. No es condición sine qua non, pero no es un detalle menor.

Tras realizarse la medición, a los pocos días se entrega la certificación del circuito, y unos días más tarde el documento con todos los detalles, planos y también el certificado de la World Athletics.

El certificado tiene una validez de 5 años, siempre y cuando el recorrido no sufra ninguna variación.

Muy importante

Por su parte, el ex atleta olímpico Germán Lauro remarcó: “Sería más importante un circuito de medio maratón certificado ya que tanto el medio maratón como la maratón son las carreras oficiales y eso da un mayor marco. Para un atleta es muy importante tener una marca certificada porque es la oficial”.

Mientras que Gómez Kistner, quien presentó tres posibles recorridos de 10 kilómetros con largada y llegada frente al Palacio Municipal, también resaltó que sería de suma importancia un medio maratón certificado en la ciudad, pero hizo hincapié en la necesidad de una distancia menor, como los 10 kilómetros. “Está buenísimo para Trenque Lauquen todo esto y tener un medio maratón es genial, pero en la mayoría de las carreras se piden registros de 10 kilómetros y carreras de 10k en la ciudad se pueden hacer varias al año, usando el mismo recorrido, en tanto que un medio maratón se podrá hacer uno o dos”, comentó.