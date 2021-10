“La ciudad creció y se convirtió en un polo de atracción regional”

Juan José Serra se enorgullece de ser uno de los más longevos en el mundo inmobiliario local. Con 62 años sobre sus espaldas habla de una trayectoria de casi 40 vinculada al sector, y por teléfono aclara que no le gusta estar encerrado, que no tiene local y que su ámbito laboral es una camioneta con la que recorre la ciudad.

La historia de Serra y las inmobiliarias comenzó en 1984 y siempre estuvo vinculada a la inmobiliaria Damico, donde compartió 30 años de trabajo en ese lugar, hasta que en el 2011 abrió su propio camino. Con tantos años en este segmento destaca como dato más significativo el crecimiento de la ciudad, como un organismo vivo que pasó de ser una pequeña localidad a un polo regional.

“Hoy está sonando un poco más el teléfono, este período de pandemia significó un fuerte parate, pero se va a empezar a mover a la medida que se van levantando las restricciones que nos impuso la pandemia” dijo consultado por este diario.

Serra describe las casi 4 décadas de trayectoria como un viaje en zigzag. “En este tiempo pasamos por el corralito, la convertibilidad, el dólar, inundaciones, pandemia y todo. Siempre hay acontecimientos económicos y políticos que te frenan, pero siempre nos hemos recuperado”, sostuvo.

Como si fuera poco ahora hay que esperar “el impás que impone el calendario electoral, hay inversores que siempre deciden esperar el mandato de las urnas, aunque nosotros creemos que no cambiará nada el día después”.

LO – ¿Y cómo cambió la ciudad en todos estos años?

– La ciudad cambió mucho en la época de Barracchia. Pasamos de ser una chacra mal asfaltada a ser una ciudad a la que los intendentes de la región venían a tomar clases para aprender. Hasta los ‘90 Pehuajó era la referencia regional, con los años eso se modificó y el crecimiento de Trenque Lauquen es muy superior a todos los demás.

Agregó también que “hay gente que viene de ciudades grandes y hay empresas que tienen representantes que le dan a elegir ciudades de la región para vivir, eligen Trenque Lauquen incluso por encima de Santa Rosa. Nosotros que andamos todo el día en la calle, te puedo decir que la ciudad ha crecido y se ha expandido”.

Para el sector Este de la ciudad “que antes la gente no lo elegía hoy está todo loteado. Antes de Barracchia no vendías una casa cerca del Parque ni por causalidad. Más aún se quiso lotear en su momento el parque y lo frenaron grupos ambientalistas. Era invendible y ahora es una zona buscada y cara”.

El crecimiento en altura “es importante y es inevitable, el tema es los servicios públicos también son los grandes causales de las dificultades en los servicios públicos. Hay problemas de cloacas y agua, hay que trabajar en este tema porque la ciudad va a seguir creciendo de una manera extraordinaria y es además una de las ciudades más caras en términos inmobiliarios”.

“Nosotros pronosticamos que la post pandemia será de una gran actividad económica para el sector, y estaremos viendo una etapa de mucho movimiento” aventuró y dijo que la inflación es un tema que genera “preocupación en los asalariados por el acceso al crédito”, pero recordó que a lo largo de la historia argentina “siempre se convivió con inflación que es mala, pero la única que vez que no tuvimos inflación y que teníamos el 1 a 1, era un cementerio no le vendías una casa a nadie y en los campos nos devolvían los alquileres porque no tenían rentabilidad”.