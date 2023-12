La CGT Regional T. Lauquen remarcó: “Los derechos laborales no se ajustan”

Desde la CGT Regional T. Lauquen manifestaron rechazar enérgicamente el DNU N° 70/2023 “por inconstitucional, en función a no respetar el sistema de división de poderes, en general; y el principio operativo de progresividad e derechos, en particular, contenido en el Pacto de San José de Costa Rica, instrumento incorporado con jerarquía de máxima norma nacional conforme lo dispuesto por su art. 75 inc. 22”.

“El resultado necesario a la aplicación de la normativa laboral contenida en el compendio rechazado, importa:

• Más trabajo precario, informal y clandestino.

• Reducción de la base indemnizatoria.

• Eliminación de la gratuidad de la denominada cuenta sueldo.

• Extensión injustificado del período de prueba a 8 meses.

• Pretensión de reemplazar las indemnizaciones por despido injustificado por un fondo de garantía insatisfactorio para sancionar la conducta del empleador rupturista.

• Liberación de multas a empleadores que violan la ley.

• Promoción irregular de la formalización de contratos de obras y servicios en reemplazo de los vínculos laborales permitiendo el fraude a la legislación laboral.

• Violación del criterio jurisprudencial sobre la nulidad de todo acto discriminatorio.

• Promoción grave del trabajo de la gestante hasta 10 días antes de la fecha de parto.

• Permisión de abonar un crédito laboral con sentencia firme en 12 cuotas.

• Penalización del derecho de huelga y reclamación.

• Desfinancia gravemente el sistema de Obra Social Sindical, servicio de salud solidario único en el mundo, que permite mediante su implementación coadyuvar con el servicio público.

• Cercena el acuerdo paritario libre, herramienta necesaria tendiente a readecuar el salario de los trabajadores y trabajadoras a la especulación de empresarios inescrupulosos.

• Entre otras cuestiones que violan el principio referido en el primer párrafo del presente”, enfatizaron desde la CGT Regional.

“Urgente y necesita”