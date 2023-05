La CETL informó que no es posible incorporar de manera “compulsiva” a todos los usuarios en la ayuda a Bomberos

Hoy son 6.042 usuarios de Trenque Lauquen y 289 de Beruti los que abonan $200 a través de su factura de energía eléctrica para colaborar con Bomberos Voluntarios.

Hace algunas semanas, desde esta última institución se solicitó la posibilidad de incorporar a la totalidad de los usuarios de luz en esta colaboración pero ya no por $200, sino por $150. No obstante y ante la consulta de La Opinión, desde Cooperativa de Electricidad local se explicó que no es posible concretar esta petición “de manera compulsiva” ya que lo impide el Decreto 2193/01 de la Provincia de Buenos Aires el cual señala que los nuevos usuarios que deseen prestar esta colaboración deben presentar una “expresa conformidad”.

Colaboración actual

En principio, desde la entidad cooperativa se explicó que “hoy son 6.042 usuarios de la Cooperativa que pagan, desde noviembre 2022, $200 por mes por la cuota de Bomberos y, a su vez, Beruti tiene unos 289 usuarios que también pagan ese mismo valor. En total son 6.331. Eso es lo que estaría recaudando Bomberos por mes”, valiendo aclarar que la cantidad de usuarios que realizan este aporte multiplicada por 200 pesos da un total de 1.266.200.

En ese marco, se informó que “el tema de incorporar a la totalidad de los usuarios para que paguen una cuota, aunque sea accesible, para colaborar con Bomberos, no es posible”. “Desde la Cooperativa se ha comunicado esto en varias oportunidades a Bomberos Voluntarios porque hay un decreto del año 2001, el 2.193, que habla de los conceptos ajenos que se pueden facturar en el recibo de energía eléctrica. Y en su Artículo 3 señala que ‘podrán incluirse en las facturas otros conceptos ajenos a la prestación del servicio público de energía eléctrica siempre y cuando el usuario hubiere prestado conformidad en forma expresa e individual firmando una constancia a esos efectos’, especificando el concepto que se autoriza incluir y en qué números de suministros. En ese caso las facturas deberán contener un detalle del pago que deba realizarse en concepto de la prestación del servicio público de energía, los ítems que identifiquen los rubros ajenos a ese concepto y, por último, el importe total a abonar que incluirá a todos los rubros facturados”.

“Expresa conformidad”

Respecto de esta misma petición se informó que “en su momento, cuando el presidente de la institución era Pedro Roig, Bomberos realizó una campaña trayendo las adhesiones correspondientes a muchos usuarios. Por esa razón, la Cooperativa siempre ha informado a Bomberos que no se puede hacer un cobro compulsivo, sino que los nuevos asociados que se incorporen tienen que tener una expresa conformidad”. “Este decreto del año 2001 autorizaba a cobrar esa colaboración en la misma factura de energía. Posteriormente, en el año 2018, hubo una resolución que estableció que esos conceptos ajenos debieron cobrarse dentro de la factura de energía, pero en un cupón separado, que es lo que estamos haciendo en la actualidad”, indicaron.