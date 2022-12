La carne vacuna no tendría un gran aumento, pero no se sabe qué pasará con el pollo

Durante los últimos meses, el precio de la carne aumentó por debajo del nivel de la inflación general. Y si bien la inflacion sigue siendo alta, el menor incremento en los diferentes cortes contribuyó a que la canasta de alimentos se desacelerara considerablemente durante noviembre.

Según lo relevado por distintas consultaras, entre los motivos se destacan una menor demanda y una mayor oferta. Y a raíz de ello no se espera una fuerte suba en el precio de la carne vacuna para diciembre. Esto se daría a nivel local, ya que según indicaron desde distintas carnicerías trenquelauquenses hasta el momento y desde hace un tiempo no se han registrado aumentos sustanciales en los precios.

Según indicaron desde una carnicería ubicada en calle Wilde, los precios se mantienen bastante estables durante el último tiempo aunque esa estabilidad no ha redundado en un mayor consumo por parte de los vecinos. “Como están las cosas, la gente por ahí se cuida más a la hora de gastar. Y se viene notando en el último tiempo que la gente gasta lo mismo pero lleva menos porque no hubo grandes aumentos en los últimos meses, pero los precios subieron un poquito cada mes. Por ahora está bastante tranquilo y esperemos que siga así”, señalaron.

Por otra parte desde el comercio indicaron que habitualmente para las fiestas la demanda experimenta una suba “y no tiene que ver estrictamente con los días específicos de las fiestas sino con que hay muchos encuentros y cenas de fin de año. Y eso genera un movimiento importante”.

Cortes

Entre los cortes más demandados en esta época, se indica que “lo típico es el asado y los cortes para la parrilla; pero también otros cortes como peceto y pollo”.

Respecto a los precios, señalaron que en promedio los cortes de carne vacuna para la parrilla rondan entre los $1.100 a los $1.500 por kilo”. Y añadieron que “por el momento no hay novedades sobre un posible aumento importante”. “Y esperemos que siga así porque hoy por hoy un kilo de carne sigue siendo más barato que, por ejemplo, una docena de empanadas o una pizza”, remarcó uno de los comerciantes consultados.

Pollo

En tanto que desde otro de los comercios con los que La Opinión tomó contacto coincidieron en indicar que el precio de la carne se mantiene bastante estable y que en el último mes se registró un pequeño aumento que fue de alrededor del 1% .

Sin embargo desde el local señalaron que lo que podría experimentar una suba en los próximos días es el pollo. En este sentido indicaron que “se habla de eso por el tema de la gripe aviar que podría provocar que haya menos oferta y eso impactaría de lleno. Pero por suerte todavía no sucedió”.

Respecto a la demanda, indicaron: “Aún no notamos un gran movimiento. Pero es bastante común que la gente haga las compras más cerca de las fiestas. Faltan poco menos de dos semanas así que esperamos que en los próximos días la cosa se empiece a mover”.

Promociones

En tanto que desde otro de los comercios consultados remarcaron que aún con los aumentos que el precio de la carne experimentó a lo largo del año “la gente sigue comprando porque todo aumentó y la carne sigue siendo más barata que otro tipo de comidas”.

Además indicaron que “mucha gente también aprovecha los días de promoción y descuentos con las billeteras virtuales de los distintos bancos”. “Se vende mucho con Cuenta DNI, que los jueves tiene descuentos del 40%. Si hacés las cuentas de esta manera te reintegran $1.500, es más o menos lo que cuesta un kilo de asado o cortes similares”, señalaron.

Por último sostuvieron: “Calculamos que más sobre el fin de semana y la semana próxima se va a dar el movimiento grande. Por ahora viene tranquilo todo”.