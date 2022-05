La camiseta de Maradona se vendió en casi nueve millones de dólares

La camiseta que Diego Armando Maradona usó en el histórico partido contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 se subastó con una oferta sobre la hora de 7.142.500 libras esterlinas, casi nueve millones de dólares, se informó oficialmente.

La casa de subastas británica Sotheby’s aún no confirmó la identidad de quien se quedó con la camiseta.

La camiseta pertenece al jugador inglés Steve Hodge, quien decidió venderla luego de 36 años.

La casa de subastas Sotheby’s realizó un minucioso trabajo y confirmó que la camiseta es la que usó Maradona en el segundo tiempo para convertir los históricos goles del triunfo 2-1 en los cuartos de final de México 1986. (Télam)

