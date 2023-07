La “barbiemania” también se siente en el Cine local

Con un promedio de 400 espectadores por función, la película “Barbie” se convirtió en el film que mayor público congregó en lo que va del año en la sala del Cine Barrio Alegre de Trenque Lauquen.

Así lo indicaron desde la institución, donde señalaron que el miércoles asistieron alrededor de 600 personas a la función donde se proyectó la película, algo que superó las expectativas iniciales.

Además desde la entidad “celeste” confirmaron que la obra se volverá a proyectar este sábado y el domingo en horas de la tarde.

Récord

“Es la película más vista en el año y la del miércoles fue una función récord, con alrededor de 600 asistentes”, señalaron desde Barrio Alegre en relación a la proyección del mundialmente exitoso film.

Y a raíz de ello desde el Club adelantaron que “la película se vuelve a proyectar este sábado a las 15 y el domingo con dos funciones a las 15 y a las 18”.

Por otra parte desde la sala de cine local señalaron que “ya se ha proyectado entre 7 y 8 veces a razón de 400 espectadores por función. Y eso no deja de sorprender, no solo por la cantidad de gente sino porque nos hace ver que Trenque Lauquen es muy grande”. “El miércoles no esperábamos tanta gente y tuvimos alrededor de 600 personas”, remarcaron.

En el mismo sentido señalaron que para las funciones del fin de semana se espera una similar cantidad de espectadores “y seguramente va a superar en cantidad de espectadores a ‘Rápido y Furioso’, que era hasta el momento la película más vista del año en la sala”.

Por ultimo recordaron que las boleterías están abiertas alrededor de dos horas antes de cada función y recomendaron no llegar “sobre la hora” de inicio de la proyección para evitar demoras.