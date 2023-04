La Asociación de Equinoterapia advierte sobre posibles fraudes

Desde la Asociación Civil de Equinoterapia Trenque Lauquen expresaron a través de un comunicado que la entidad no tiene en circulación “desde hace más de un año ningún bono contribución”, ni reciben donaciones de manera informal.

Y agregaron: “Les pedimos a todos ayuda para compartir esta información. Ya que intentamos una respuesta formal desde el Municipio y no la tuvimos”.

“Son muchos los años que llevamos haciendo esta disciplina con mucho sacrificio y responsabilidad, buscando mejorar la calidad de vida de las personas que asisten. Estas cuestiones realmente agotan, cansan y no pueden seguir pasando”, se resaltó.