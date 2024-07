La Argentina podría tener el segundo invierno más frío de los últimos 60 años

Con temperaturas bajo cero en gran parte del país y durante varios días, el invierno de 2024 se perfila como el segundo más frío de los últimos 60 años en el país, según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El trimestre podría superar las anomalías negativas registradas en el invierno de 2007 y posicionarse como uno de los más fríos en la historia documentada de la Argentina, después del récord de 1984. En este contexto, la entidad dijo que ya se observan los primeros daños por heladas en los cultivos de trigo, con pérdidas de plántulas.

“Con un alto grado de probabilidad, los pronósticos prevén para lo que queda de este invierno que las temperaturas extremadamente bajas persistan durante la mayor parte de la estación en una amplia cobertura territorial. Este invierno podría superar las anomalías negativas de todo el invierno del 2007 y terminar siendo el segundo más frío de la historia documentada en Argentina (últimos 60 años), luego del récord de 1984″, se informó.

La BCR recordó que, en 2007, la gran cantidad de heladas en todo el país y la histórica nevada del 9 de julio llevaron a considerar ese invierno como el segundo más frío del país desde que se tienen registros.

Desde el inicio de julio, las temperaturas mínimas y máximas han permanecido constantemente bajas. Esta semana, las mínimas se mantuvieron entre -2 y -7,5°C en varias regiones, siendo el norte de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe las áreas más afectadas. Chacabuco registró la temperatura más baja del período, con -7,8°C.

Según informó DIB, esta semana varias ciudades bonaerenses estuvieron muy arriba en el ránking de frío. El miércoles metió en el “top ten” a Tandil, con -5.3º C de temperatura y una sensación térmica de -7.9º C. La siguieron muy cerca Azul, con -5,2º C, y Coronel Suárez, con la misma marca térmica pero una sensación de -7,8º C. (DIB)