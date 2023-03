La Agenda Cultural del Fin de Semana

Marzo inicia con un movimiento interesante de acontecimientos culturales para disfrutar tanto por trenquelauquenses como por vecinos llegados desde distintos puntos de la región.

Seguidamente, La Opinión presenta las actividades a tener en cuenta para todos aquellos que quieran pasar un buen rato durante las jornadas que siguen:

Viernes

A las 21.30, se presentará el espectáculo The blues alone / Vincha Vincent en Cuello 80. Entrada libre. Reservas al (2392) 63-7484.

A las 21.30, la sala del Cine Barrio Alegre proyectará, en su espacio INCAA, la película “Las fiestas” la cual cuenta una historia donde Sergio, Mali y Luz aceptaron a regañadientes ir a pasar la Navidad al campo junto con su madre; un poco por la culpa que les da negarse cuando acaba de salir del hospital después de un infarto, un poco porque no les viene mal escapar de sus frustraciones, un poco pensando en la herencia que recibirán en un futuro ya no tan lejano. Una vez allí, entre comidas, paseos, fiestas de pueblo, códigos compartidos, cosas dichas a medias y discusiones a gritos, las tensiones irán subiendo. Pero, con todo, quizás los hermanos estén allí porque, aunque no puedan reconocerlo, también quieren estar juntos.

Esta producción podrá volver a verse el día sábado a las 19 y los días lunes y martes en este último horario.

Sábado

A las 15, la sala del Cine Barrio Alegre proyectará le película “Las Momias” cuyo argumento se compone con una historia donde en las entrañas de la tierra existe una ciudad de momias. Por mandato imperial, la Princesa Nefer debe casarse con Thut, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio; Nefer porque ansía la libertad, y Thut porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables: Thut deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el Faraón le ha otorgado; si algo le ocurriera a este, Thut perdería los ojos y la lengua. Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único: ¡un anillo de boda real egipcia! Thut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. Le acompañan Sekhem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo, y Nefer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes: enamorarse.

Esta producción podrá volver a verse el día domingo a las 15 y 18.30.

A las 21 se presentará el espectáculo “Ivo Profeno, cuando la magia cura”, un espectáculo para adolescentes y adultos, en el Cearte (Sáenz Peña 250). Entradas anticipadas con descuento. Reservas al (2392) 44-1109.

A las 21.30, se presentará Les Alipús Jazz Trío en Cuello 80. Entrada libre. Reservas al (2392) 63-7484.

A las 21.30, la sala del Cine Barrio Alegre proyectará la película “Quiero bailar con alguien”, la cual cuenta la historia de la cantante Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada “la voz”. Un repaso a su vida desde que era una niña que cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas, con superventas y premiadas de todos los tiempos.

Esta producción podrá volver a verse los días domingo, lunes y martes en este último horario.