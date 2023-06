La abogada María Lorena Castro asumió al frente de Defensa del Consumidor

La abogada María Lorena Castro es la nueva titular de la oficina municipal de Defensa del Consumidor (OMDC) en reemplazo del Dr. Nicolás Roura Darricau, quien dejó el cargo hace aproximadamente un mes.

Castro, quien asumió durante la mañana de ayer, es egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y está radicada en Trenque Lauquen, de donde es oriunda, desde hace seis años.

“Yo ya estaba en contacto con la Oficina representando a las empresas, del otro lado, y cuando me enteré que se iba Nicolás (Roura Darricau) me postulé, me entrevistaron y hoy es mi primer día de trabajo”, comentó ayer Castro.

Asimismo, señaló: “Me encontré con una oficina sumamente organizada, y estoy viendo qué puedo aportar”.

Escenario

“El reclamo va cambiando, antes era más dedicado a las empresas de telefonía y hoy vemos muchos reclamos vinculados con la compra virtual, estafas, y planes de ahorro de concesionarias, entre otros”, subrayó Castro.

Acerca de la función del encargado de la oficina de Defensa del Consumidor, explicó que “es buscar una solución para el consumidor, que es la parte más débil, siempre mediando porque también a la empresa o al denunciado le conviene buscar una solución rápida y que el consumidor quede conforme para que siga utilizando el servicio o consumiendo los productos que vende, tratando siempre de interpretar la Ley”.

Los horarios de atención de la Oficina siguen siendo los mismos, de 7 a 13.