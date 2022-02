Kulfas dijo que el Gobierno va a “insistir” con la explotación petrolera en el mar

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó hoy que el Gobierno va a “insistir” con los proyectos de exploración de hidrocarburos offshore en el mar argentino al señalar que “no va a generar ningún perjuicio” y sí “beneficios por toda la actividad económica que va a movilizar indirectamente”.

Kulfas se refirió a la exploración offshore luego de que la Justicia Federal de Mar del Plata ordenara el último viernes la suspensión del proyecto que se planea a unos 300 kilómetros mar adentro de esa ciudad balnearia.

El magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada por el intendente marplatense (de General Pueyrredón) de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas. El Gobierno ya anunció esa misma jornada que apelará a la medida judicial.

“Argentina tiene producción offshore hace décadas, y no ha habido ningún tipo de inconveniente”, dijo hoy el funcionario nacional. Y agregó: “Por primera vez el Ministerio de Ambiente participa, tomó cartas en el asunto, aumentó las exigencias ambientales como resguardo para esta actividad”.

Kulfas indicó que se trata de “una actividad que genera muchísimos puestos de trabajo”. “Por cada empleo directo que hay en un pozo petrolero, hay cinco indirectos, en diferentes actividades, tecnología, transporte, y Argentina necesita aumentar sus empleos”, indicó.

Y agregó: “Vamos a insistir porque no hay ningún inconveniente, ningún perjuicio, y creo que sí hay una campaña de desinformación en algunos sectores, por eso queremos informar bien, que esta actividad no va a generar ningún perjuicio para Mar del Plata. Al contrario, va a generar muchos más beneficios por toda la actividad económica que va a movilizar indirectamente”.

Además rechazó el argumento de la Justicia. “Hay un reclamo de que tiene que participar la comunidad de Mar del Plata en la definición, y la verdad es que hubo una audiencia pública, una audiencia donde fueron un montón, cientos de personas de todo el país”, dijo.

Y detalló: “Reclaman que no han tenido instancia de participación y la realidad es que sí la tuvieron, la tuvieron todos los sectores. Hubo una audiencia que duró dos días si no me equivoco, por la cantidad de gente que participó y expuso”. (DIB) MT