Kovarskysobre los cambios en el gabinete nacional: “Son sólo cambios de figuritas”

El pasado jueves, el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, fue designado como nuevo Secretario de Carbap, luego ocupar el cargo de Prosecretario de la entidad en el último tiempo.

Y, en diálogo con La Opinión, habló de su nuevo rol dentro de Carbap y también de las últimas medidas para el sector agropecuario adoptadas por el Ejecutivo Nacional.

Nuevo rol

Sobre su designación como nuevo Secretario de Carbap, Kovrasky detalló que “el jueves se hizo la asamblea de la entidad para presentar y aprobar el balance y la memoria y, por la tarde, se concretó el acto eleccionario donde fue reelecto como presidente Horacio Salaberry. Y, en mi caso particular, pasé de ser Prosecretario a Secretario”.

Al respecto, el dirigente ruralista sostuvo que ahora cambiará su rol dentro de la entidad porque el Secretario es la mano derecha del Presidente y está mucho más cerca de todo”.

Y añadió que “el desafío es lindo y el compromiso es mucho mayor. Ojalá pueda aguantar la exigencia que conlleva el cargo. Son dos años de compromiso que quiero llevar de la mejor manera”.

Sobre la gestión en si, Kovarsky aseguró que “obviamente se trata de acompañar el Presidente, tratar de representar de la mejor manera lo que se decida en el consejo de Carbap y también aportar la mirada de la juventud a la institución”.

Actualidad

En tanto, sobre la actualidad del país y los cambios en el gabinete nacional que se dieron en los últimos días Kovarsky sostuvo que “lo triste es que vemos a un presidente constitucional que está cada vez más desorientado y débil. Y presentan a (Sergio) Massa como algo nuevo pero no nos olvidemos que es parte de la triada de gobierno”:

Y añadió que “hay un peligro institucional porque este es un gobierno que está totalmente perdido y que lo único que le interesa es llegar al 2023”.

Sobre la figura del nuevo Ministro de Economía, el dirigente señaló que “veo a Massa como alguien que está armando su espacio y su lucha de poder contra Cristina y la verdad es que es todo muy peligroso”.

Además, remarcó que los movimientos que se concretaron en el gabinete nacional son sólo “un cambio de figuritas” al tiempo que remarcó que “es increíble ver cómo sin ningún tipo de proyecto hacen cambios de nombre pero, en definitiva, no hacen los cambios de fondo. Y si vos cambiás nombres pero no haces los cambios de fondo los resultados obviamente que van a ser los mismos”.

Por tal motivo, reiteró que “vemos todo con bastante preocupación y angustia porque mientras todo esto sucede hay una inflación que va a estar cerca del 100% y en el medio siempre queda la gente”.

Poco serio

En otro tramo del diálogo con este medio, Kovarsky manifestó que “no es serio para el país y la gente que (Silvina) Batakis se entere en el aeropuerto que no es más Ministra, que el presidente del Banco Nación se entere por teléfono previo a una conferencia que no va más en su cargo. Que a (Daniel) Scioli lo vuelvan a Brasil luego de traerlo hace 20 días”.

Por último, menciono que “ahora hay que esperar los anuncios de los maquillajes que van a hacer sólo para llegar al 2023. Ojalá así sea, pero no con maquillaje, sino con medidas de fondo”.