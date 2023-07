Kicillof: “Más que campaña sucia, la oposición quiere generar inestabilidad”

Por Andrés Lavaselli

En diálogo con DIB, el gobernador bonaerense explicó por qué aspira a la reelección. Dijo que hizo mucho más que Vidal pero con solo la mitad del mandato en condiciones normales y que ahora el desafío es mantener ese ritmo. Repasó las deudas de su mandato y explicó proyectos en caso de triunfar. También apuntó a la oposición en la polémica por el FMI y detallo su mirada sobre la interna entre Massa y Grabois.

¿Por qué necesita cuatro años más al frente de la provincia?

Para calificar una gestión hay diferentes parámetros. Uno es la comparación con otros gobiernos. Y obviamente con el anterior de Vidal es lo más natural. Doy algunos ejemplos. Vidal dice que hizo 65 escuelas nuevas, yo acabo de inaugurar la 169. Recibimos 750 patrulleros para 1.100 cuadrículas del conurbano, entregamos 4.500 nuevos vehículos para la policía. Bajamos 205 los homicidios, integramos el sistema de salud provincial con los locales, abrimos los policonsultorios de IOMA, estamos conectando todas las escuelas a internet. Son ejemplos, digo que hicimos el triple y que de los tres años y medio que llevamos de gobierno, uno y medio o dos fueron de pandemia.

Planeta que tuvo en realidad un año y medio en realidad de gestión plena.

Claro. Lo que digo es que el ritmo que hemos logrado en cada una de las áreas de gestión hay que continuarlo, hay que sostenerlo.

¿Cuál es la mayor deuda de estos cuatro años?

Hay cuestiones que son estructurales. Recuperar recursos de coparticipación, esa tarea me la impuse y nos fue bastante bien. Ahora propongo un fondo especial de infraestructura nacional, que se utilice en proporción a la necesidad de cada jurisdicción. Ahí la provincia se llevaría una proporción muy importante.

El otro día una mujer se quejó porque no se cumplen los 180 días de clases

Por supuesto que se cumplen. Pero hay casos particulares en un sistema educativo que tiene 22.000 establecimientos. Porque en aquel momento estaba hablando de una escuela secundaria en un pueblo donde una maestra los viernes no iba.

¿Por qué no lo aclaró?

Lo hice pero los mal llamados medios nacionales, que son medios porteños y muchas veces macristas, digamos, asociados a lo que es nuestra oposición no lo toman. Es abierto: ¿TN, kirchnerista, peronista del campo popular o contrario? Contrario. La Nación Más… Bueno, incluso América, algunos periodistas de América, que está bien que tengan su posición, pero es como una línea editorial que tienen contraria a nuestra gestión.

Santilli hace poquito dijo, Ud se “borró” de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad empeoró en la provincia.

Ah, un papelón, un papelón. Vamos primero a lo que estuvimos viendo estos días en Capital, donde Santilli estaba con responsabilidades en seguridad. Hay problemas de inseguridad en todas las jurisdicciones, no lo niego, pero en algún momento Larreta trataba de plantear no hay narcotráfico en la Ciudad, no hay delitos, y la verdad es que mentira. Conte Grand, el procurador de la Corte, es quien hace la estadística de hechos de inseguridad, fue funcionario de Vidal. Y en el único delito que se compara a nivel internacional, porque es indiscutible, que son los crímenes, bajó un 20%.

¿Está conforme con la actuación del ministro Berni, que algunos sectores del oficialismo no ven con buenos ojos?

Estoy muy conforme. Es un hombre que tiene un compromiso y una capacidad de trabajo un involucramiento fuera de lo común. Nosotros vimos un ministro de seguridad que ni locos aparecían en un operativo, ni locos aparecían en un momento de riesgo.

¿No es una especie de show, no que arriesga de más?

Por supuesto que arriesga un montón. Pero porque ponen la cara y ponen el cuerpo. Lo mismo hacemos nosotros, en toda la provincia de Buenos Aires, hay un conflicto, preguntarle a un intendente, llama al gobernador.

Algunos intendentes han dicho que fueron discriminados en el reparto de fondos.

No respondo con números porque no quiero que pasen vergüenza. Los que dicen esos son PRO, línea Bullrich. O sea, aparentemente hay una instrucción de plantearse como discriminados. Pero la verdad que no es eso lo que hacemos. Y la prueba máxima es la pandemia. Hasta terminé pagando los sueldos de la gran mayoría. O el Fondo de Infraestructura, que ahora se reparte por un índice objetivo. O sea, que las obras que hacen los intendentes se hacen con recursos provinciales en buena medida.

Larreta acaba de decir que cuando asuma va a eliminar retenciones.

Larreta fue un hombre del PRO durante el gobierno de Macri, un gobierno que puso retenciones y él nunca abrió la boca. Así que me permito dudar del pro en campaña. Me parece que tienen como una especie de adicción al marketing.

¿Qué balance hace de su relación con el sector agropecuario?

Me siento reconocido ¿Cuáles eran los reclamos? Terminar la obra del Salado, del Luján. El gobierno anterior hizo un décimo de lo que hicimos nosotros. La ruta del cereal, la 51. Me habían pedido caminos rurales: Vidal prometió 12.000 km, se equivocó por poquito, hizo 12, le faltaron tres ceros. Yo no prometí hacer y vamos más de 5.000 km reales.

El debate con la oposición

¿Ud. cree que lo que está planteando Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, o Javier Milei implica represión?

Tenemos una experiencia muy cercana, una es lo que está ocurriendo en Jujuy, que comenzó como un reclamo salarial de los maestros y terminó en una represión muy violenta. Pero tiene que ver con los planes a que quieren aplicar. Nos acusan de hacer una campaña del miedo y mí me da miedo su campaña.

Más allá de eso, la sociedad parece haberse derechizado

Hubo un momento, sobre todo en la pos pandemia, que fue internacional, se salió con mucho malestar después de todo lo que significó la pérdida. Ahí había toda una cosa del Estado te jode la vida, te restringe, te quita libertades. Entonces, ahí surgió todo ese discurso. Ahora, con el paso del tiempo, más cerca de las elecciones, le piden más precisiones. Entonces dice cualquier cosa, Por ejemplo, que la gente venda a los órganos, y bueno, y eso ya no gusta tanto. Después, si la sociedad está de acuerdo con privatizar todo como dice la derecha: no creo. Esos discursos de que el mercado soluciona todo tampoco tienen tanta inserción en una provincia donde en muchísimos municipios el único prestador de salud es el estado municipal, provincial o ambos; el único prestador de educación es el Estado o hay una escuela que se paga cuota, pero con subsidio, solamente el 5% de las escuelas de la provincia no tiene ningún subsidio.

¿Qué le da miedo específicamente?

Hablan de dinamitar, es una campaña todo nada. El otro día Bullrich dijo que iba a ajustar en todos lados. Claro, uno dice, quieren dinamitar, ¿qué van a dinamitar?, las escuelas, las rutas, por dónde van a empezar. Quieren echar trabajadores del Estado, ¿qué son los trabajadores de la provincia? Son maestros y maestras, bomberos, policías, médicos, enfermeros.

¿Eso puede generar una resistencia violenta?

Indudablemente se van a defender los derechos.

¿Para el caso de que gobierne Larreta ve el mismo escenario?

La derecha tiene varios candidatos, pero un solo proyecto, que ya ejercieron: nos endeudaron, nos trajeron al Fondo, desfinanciaron la salud, la educación. Asumieron con 200.000 planes sociales y terminaron con 800.000.

¿Cómo explica el fenómeno Milei, primero ponderado y ahora criticado por el sector duro de JpC con el que compite?

Algo raro hay. Pero ya dije que no me gusta ponerme conspirativo. Si vos me decís que si es cierto que algunos canales medios periodistas antes no confrontaban con algunas ideas de Milei y ahora sí, sí eso es cierto.

Entre Massa y Grabois

El presidente no va a la reelección. ¿Eso tiene que ver con un fracaso de la gestión?

Me parece que nosotros, en el 2019, articulamos un frente electoral con diferentes expresiones de lo que es el campo popular, donde Alberto fue un hombre que se pasó, desde que dejó de ser jefe gabinete de Cristina, en 2008, a 2018, prácticamente 10 años, criticando y diciendo cosas muy fuertes. Creo que se hizo un intento de unidad con matices y que, bueno, seguimos unidos, pero se va reconfigurando.

¿Pero fracasó o no?

Fue una gestión muy complicada por varios factores. Hay cuestiones pendientes como la distribución del ingreso. Se ha generado el trabajo, pero a nivel de recuperación salarial, falta todavía.

¿Con la inflación qué pasa, es la emisión o no se fue lo suficientemente duro para limitar la rentabilidad empresarial?

Si me puedo sacar un poco el sombrero de economista, hablo un poco desde la política. En la elección de 2021 se perdió un caudal inmenso de acompañamiento y yo entiendo la inflación como algo que tiene que ver en gran medida con conflicto distributivo. Entonces se necesita representatividad y poder político. Vamos a esta elección también a recontratar lo que vamos a hacer con la sociedad en su conjunto, con los sectores de poder interno, con el FMI. El plan del Fondo… es combustible para la inflación.

¿Y entonces que hay que hacer con el Fondo?

Y… hay que discutir a Fondo.

¿Es viable apoyase en China para esa discusión?

Me parece que el FMI está en bancarrota, los propios países centrales cuestionan su actuación. En un mundo que ya no es unipolar empieza a parecer no China solamente, sino otro bloque alternativo, la propia Europa plantea tratar de independizarse. El Fondo fue expresión de la posguerra y del predominio norteamericano, eso está cambiando, la geopolítica está cambiando y eso nos da una oportunidad importante para discutir con el Fondo.

El dólar blue sube porque no llega el acuerdo con el Fondo. Massa dice que economistas de la oposición lo traban, pero no da nombres.

Está comprobado que los economistas de la oposición, ya desde los meses previos a la renuncia de (Martín) Guzmán, empezaron a hacer comentarios de que no iban a pagar los títulos en pesos si eran gobierno. Laspina, Lacunza y la propia Bullrich. Ahora, lo que dice Sergio no lo desmintieron, así que evidentemente están hablando con el Fondo en el sentido que dice el Ministro. Es de una inmensa gravedad, lo que pasa es que como hay ciertos medios que son cómplices de esas maniobras, lo consienten, lo acompañan y hasta lo fomentan. Pero es muy grave, lo tomo como un acto de enorme irresponsabilidad. Más que campaña sucia, lo entiendo como un hecho que genera inestabilidad y que perjudica a todos.

¿El problema fue que no hubo un programa de gobierno consensuado previo? Pregunto porque ahora tampoco parece discutirse

El peronismo no ha tenido mucha experiencia de gobernar con un frente. Pero creo que hemos ganado mucho en ese plano. El hecho de que Sergio Massa, como ministro de Economía, sea nuestro candidato a presidente, creo que hay sectores del Frente que lo entendieron mejor y que lo pudieron administrar mejor y otros no. Y eso sí, obviamente, dificultó. Todo esto no pasó en Provincia, donde nunca ningún ministro se mostró en contra o hubo un conflicto al interior del gobierno.

Pero hubo un cambio de ministros después de las elecciones que hizo ruido.

Sí, pero eso del ruido fue una cosa que pasó en los diarios. Eso tuvo que ver con incorporar a factores del Frente después de un fracaso electoral. Es normal.

En este cierre había sectores de su propio espacio que querían que sea candidato a presidente y no a gobernador.

Esas cosas a mí me halagan. Porque habremos hecho las cosas relativamente bien en la Provincia para que se piense en la posibilidad de una candidatura presidencial.

Fue un momento de tensión interna, incluso de habló de desdoblar las elecciones

No. Internamente, obviamente, había que hacer una estrategia electoral y había posiciones lógicas, sensatas, y que pretendían aportar. Y bueno, cada uno ha tenido su posición y terminamos con Sergio Massa, candidato a presidente de unidad.

Dijo unidad y mencionó solo a Massa…

Sí, pero también creo que Juan Grabois representa a algunos sectores que no se sientan del todo identificados a Sergio. Me parece que lo importante ahí es la vieja fórmula del que gana representa y el que pierde acompaña. Eso va a ser la clave de después de la PASO poder estar competitivo.

Massa o Grabois, ¿a quién va a votar?

Me lo reservo, sí quiero decir que yo valoro mucho ambas candidaturas. De Juan, soy cercano, hablo mucho, me he discutido, varias cosas. No estamos de acuerdo 100% en todo. Pero trabajo muy bien con él. Con Sergio tenemos un trabajo cotidiano, de gestión.

Suena más cercano a la opción de Sergio Massa.

Y yo creo que Sergio expresa a muchos sectores de nuestro frente.

Muchos dicen que Massa necesita “tracción” de su candidatura y de los intendentes

Ojalá puede hacerlo, la intención es amalgamar la boleta. Particularmente lo planteo con la figura de Sergio, que sea una propuesta y que se vote con la boleta completa. Lo que hay que conseguir es que se comprenda que un Gobernador que tenga un gobierno nacional de derecha que esté haciendo el ajuste no puede trabajar en una provincia que necesita expandir su capacidad productiva, que necesita crear más trabajo.

¿Cree como Máximo Kirchner que Cristina tiene que hacer campaña?

Cristina es una dirigente que tiene un peso importantísimo en nuestra Provincia, en todo el país y conduce a buena parte de UP. No tengo certeza de cuáles van a ser sus participaciones, lo que diría es que está presente.

¿Cómo es su relación con Máximo hoy?

Buena, excelente.