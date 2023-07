Kicillof entregó la notebook 100 mil: “Hay políticos que te sacan la computadora y otros que te la devuelven”

El gobernador Axel Kicillof entregó este lunes la notebook número 100 mil en el marco de un acto en Malvinas Argentinas y centró su discurso en los jóvenes en el marco de la campaña electoral. “Para que haya libertad primero tiene que haber igualdad de oportunidades”, dijo. Y sostuvo que “no todos los políticos son lo mismo, algunos te sacan la computadora y otros te la devuelven”.

“Para que haya libertad primero tiene que haber igualdad de oportunidades, que todos puedan decidir si quieren tener la computadora o no, usarla o no, si quieren ir a las universidades o no. Es mentira que hay muchas universidades, tiene que haber más universidades porque con educación cada uno puede tener un universo mayor, de más posibilidades”, sostuvo Kicillof durante la actividad de Conectar Igualdad Bonaerense.

Junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, y la intendenta Noelia Correa, Kicillof habló con los alumnos y alumnas y les dijo que “para ir a la universidad, si es arancelada y queda lejos, por más que quieras, no podés ir, por eso no es tan libre”.

“Yo sé que cada uno de ustedes hoy se va de acá con una computadora, y se va de acá con más oportunidades para su futuro. Ese es el objetivo del programa”, afirmó tras destacar que uno de los estudiantes se llevaría la computadora número 100 mil, porque en la jornada de hoy se estaban entregando computadoras en los 135 distritos.

Kicillof destacó que el programa Conectar Igualdad se creó en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández Kirchner, y que se distribuyeron cinco millones y medio de computadoras en todo el país hasta el año 2015.

“Después cambió el gobierno, el de Mauricio Macri y el de (María Eugenia) Vidal en la provincia y, no estoy siendo partidario, pero el día que asumieron interrumpieron el programa Conectar Igualdad, no se repartió una computadora más. Fue una decisión política, para los que dicen los políticos son lo mismo, no es verdad, se toman decisiones distintas; unos distribuir computadoras, y otros dejar de hacerlo”, manifestó.

Consideró que “dejaron de hacerlo por una cuestión presupuestaria, ellos endeudaron mucho al país, trajeron al FMI, pero la excusa que usaron fue que había escuelas sin conexión a Internet”.

“¿Y si molestaba que no hubiera Internet en la escuela no convenía ponerle Internet a la escuela y seguir distribuyendo computadoras?”, se preguntó, luego de detallar que, desde que asumió esta gestión, de las 5 mil escuelas que no tenían conexión a Internet hoy quedan solo unas mil.

“Estamos a un mes de las elecciones y hay mucha discusión, insulto y mucho odio. Dicen que ‘El Estado te arruina’, yo digo que no, que hay políticos que te sacan la computadora y los que te la devuelven, los que hacen escuelas o las que achican escuelas, y después cada uno decide”, contrapuso.

El gobernador advirtió que desde la oposición cuestionan “el uso” que se les da a las computadoras del Conectar Igualdad.

“Si es o no clientelismo o populismo, no es eso, son derechos. La pueden usar para explorar, divertirse y disfrutar, tienen se derecho, el derecho a disfrutar no es solo de los que tienen todo, es de todos los bonaerenses”, subrayó. (DIB)