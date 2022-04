Kicillof: “El sueldo con los aumentos de los precios empieza a no alcanzar”

Mientras las consultoras privadas estiman una inflación para 2022 cercana al 60%, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó una nueva advertencia al asegurar este este miércoles que el sueldo “empieza a no alcanzar” por el aumento de los precios.

“El sueldo con los aumentos de los precios empieza a no alcanzar. Estamos en una situación muy delicada donde hay que reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas estatales de mejora de ingresos y administración de precios”, resaltó Kicillof.

Ayer, el mandatario ya había lanzado una advertencia al señalar que “en el Conurbano y el interior no da más la situación social”. Y ahora siguió en esa línea: “Cuando los precios de los alimentos empiezan a crecer tan fuerte, lo que se presentaba como un proceso de mejora salarial se empieza a poner en cuestión”.

“Hubo una mejora en la baja del desempleo, un repunte de la economía, pero cuando fuimos elegidos en 2019 fue porque veníamos de 4 años de pérdidas salariales, de pérdida de empleo, de condiciones sociales (…) La guerra descuajeringó los precios mundiales de los alimentos y los combustibles. Tenemos que entender que la guerra está generando un descalabro mundial. Hay que trabajar sobre precios e ingresos”, señaló a Radio 10.

Aunque el dato oficial de la inflación de marzo será publicado por el Indec el miércoles 13, las consultoras privadas proyectan un mínimo de 6% para el tercer mes, con una acumulación en lo que va del año del 14,4%. En este contexto, el Gobierno nacional se reunió en las últimas horas con súper chinos y almaceneros para definir la canasta barrial de Precios Cuidados. Este programa tendrá un relanzamiento este jueves, con aumentos promedio de 3% mensual.

En ese marco, Kicillof consideró que se trata de “una situación muy delicada, donde hay que tomar medidas muy decididas, medidas excepcionales y no hay que tener miedo de hacerlo”.

“Los que tenemos responsabilidad de dirigencia no tenemos que tener miedo a enfrentar intereses de ciertos sectores. Uno no está metiéndose en la rentabilidad de un negocio normal o con su crecimiento, pero de ahí a que quieran traducir los precios de guerra a las góndolas, eso no corresponde y hay que estar alertas”, disparó.

En ese sentido, el funcionario explicó: “Tenemos que trabajar en la cadena de los formadores de precios. Hay millones de personas de un lado que tienen dificultades, que se encuentran con aumentos y a veces completamente injustificados. El productor y el consumidor, las dos puntas de la cadena, son las que más sufren y los intermediarios a veces por cuestiones especulativas o por más espalda financiera, se apropian de la rentabilidad”.

“Cuando la economía se empieza a levantar hay que estar muy encima de la misma, porque sino algunos pocos son los que se benefician. Hay que fortalecer todas las medidas de cuidado del bolsillo y de mejora de los ingresos”, agregó. (DIB)