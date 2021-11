Kicillof buscó sintonía con intendentes sobre el gabinete y el presupuesto

El gobernador Axel Kicillof les deslizó hoy a los intendentes del oficialismo que consultará con ellos eventuales cambios en su gabinete, pero los dejó supeditados a la definición del paquete de medidas con el que “relanzará” su gobierno y que comenzarán a conocerse, gradualmente, la semana próxima. Además, les adelantó que entre mañana y el lunes enviará el presupuesto, con aumento de impuestos promedio en línea con la inflación y porcentajes un poco más altos para los patrimoniales de grandes contribuyentes. Sin definiciones sobre las reelecciones.

Las definiciones se produjeron durante un encuentro de unas dos horas que Kicillof mantuvo en el Salón Dorado de la Gobernación con los alcaldes del oficialismo y que tuvo como uno de los datos políticos salientes la participación, confirmada recién a última hora, del presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa y del jefe del Bloque, Máximo Kirchner, quien de ese modo se mostró con el gobernador en medio de los rumores de una relación tirante entre ambos.

Se trató del primer encuentro amplio luego de las elecciones, más allá del que se produjo en Olivos, con menos actores, después de la marcha del miércoles pasado. La agenda, por lo tanto, incluyó un repaso de las razones de la “remontada” electoral que se dio entre las PASO y las generales. Con Martín Insaurralde, Cristina Alvarez Rodríguez y Leonardo Nardini, los ministros que entraron al gabinete luego de las primarias, los alcaldes pidieron seguir incrementado su centralidad política de ahora en más.

En código, se trató de un pedido de más espacios en el gabinete del gobernador. “No se trata de una cuestión de nombres, sino que queremos ser parte del equipo de gobierno”, dijo Alejandro Di Chiara, el intendente de Monte Hermoso. Gustavo Menéndez, de Merlo, habló, con cautela, de recuperar “protagonismo”. Kicillof dejó abierta la posibilidad de cambios –de nombres y de creación de nuevas estructuras- y les dio a entender que consultará son ellos las decisiones.

Uno de los temas más espinosos no fue abordado, según coincidieron varias fuentes: la posibilidad de terminar con el límite a las reelecciones contemplado en una ley votada en 2016 a instancias del massismo y el vidalismo. Kicillof no tocó el tema, ni Massa ni Kirchner hicieron uso de la palabra y ningún alcalde –habló uno por cada sección electoral- lo planteó. Sin embargo, el tema está en la agenda: según supo DIB, toma fuerza la hipótesis de una reinterpretación de la cláusula transitoria que computa el que arrancó en 2015 como el primer período de los dos habilitados. La idea sería contar desde 2019, para que el limite opere en 2027, por lo que todos los que quisieran podrían buscar un nuevo mandato en 2023. Es una idea que, según algunas señales que recibió el Ejecutivo, está dispuesto a apoyar, aunque no a impulsar, el radicalismo. El PRO hasta ahora fue más ambiguo.

Números

Kicillof le confirmó a los intendentes, además, la reedición de Fondo de Infraestructura (FIM), que también reclama la oposición y del PREIMBA. Y les dijo que esperaba apoyo para aplicar el paquete de medidas que fue bautizado como “plan quinquineal”, algo que el Ejecutivo vende como el relanzamiento de la gestión tras las elecciones y que contendrá medidas de todos los ministerios. De hecho, Kicillof enlazó el diseño de su gabinete a las decisiones concretas que se tomen en esta material. Además, dijo que se apuntará a una recuperación económica “que supere los niveles de 2019” y que sea distribuida con equidad. A eso apuntará también el presupuesto, adelantó.

Por otro lado, habló de un promedio de aumento de impuesto que sirva para “recuperar la inflación” de este año, por lo que podría pensarse en promedios del orden del 50%, aunque no está claro porque también habló de “limitar las subas”. También dijo que va a “mantener la progresividad”, por lo que podría ocurrir que a los contribuyentes de gravámenes patrimoniales con mayores recursos se le aplique subas relativamente mayores. (DIB) AL